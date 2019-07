VIDEO: Ani spáru. Most ze stovek kubíků betonu dělníci vylévají naráz

Starý most z roku 1941 před časem zbourali kvůli budování protipovodňových opatření. Betonování nového mají naplánované až do noci.

Dohromady se na stavbě vystřídá šedesát lidí, práci nesmí nic přerušit. O tom, že velké betonování připadne právě na pátek, stavaři rozhodli dva dny předem i na základě upřesněné předpovědi počasí.

Aby se neztrácel čas, najíždějí už od šesté hodiny ke staveništi domíchávací vozy plné betonu, a to z obou stran budoucího mostu - jak ze směru od známé restaurace Bristol, tak od Gorazdova náměstí na protějším břehu řeky Moravy.

„Betonuje se od středu mostu směrem ke krajům. Akce se nemůže přerušit, beton musí být dokonale propojený a v konstrukci nesmí vzniknout žádná spára,“ popsal Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy.

Na nový most je třeba zhruba čtrnáct set metrů krychlových betonu. Na jeden den je to nezvykle velké množství i pro jeho výrobce, vše proto bylo potřeba pečlivě připravit, a to včetně záložních plánů.

„Beton míchají dvě betonárny a v záloze je připravena třetí. Beton musí být prováděný stejnou recepturou. Jsou připravené také záložní stroje, na stavbě bude pracovat dostatek zkušených lidí a střídat se budou ve dvou směnách,“ dodal Jakub Vlk ze společnosti Silnice Group, která má stavbu na starosti.

Vybudování nového mostu v Komenského ulici je součástí velkých protipovodňových úprav a rozšiřování bezmála dvoukilometrové části koryta Moravy za 730 milionů korun.

Jak vypadala demolice starého mostu z roku 1941 v Komenského ulici: