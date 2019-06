V Olomouci zazní Boltonův nejromantičtější hlas Ameriky, podruhé v Česku

Hity jako When A Man Loves A Woman, How Can We Be Lovers nebo Said I Loved You... But I Lied zazní v Olomouci. Na Korunní pevnůstce totiž v pátek 9. srpna vystoupí americký zpěvák Michael Bolton. Po koncertní zastávce v pražské Lucerně před jedenácti lety to bude teprve jeho druhé vystoupení v Česku.