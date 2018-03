Nízkopodlažní MHD bude v Olomouci i po velkém nákupu až v roce 2024

Za 175 milionů korun nakoupí letos olomoucký dopravní podnik (DPMO) osm nových tramvají, další dvě za bezmála 40 milionů zmodernizuje. Kromě toho zaplatí dalších 14 milionů za vůbec první elektrobus, který bude nastálo vozit cestující v krajském městě, a ještě pořídí dalších osm autobusů.

Pro nejbližší roky jde i díky dotacím o jeden z posledních velkých nákupů či modernizaci místní hromadné dopravy. Dotkne se celkem devatenácti vozů za více než 220 milionů. Stále to však nestačí na to, aby lidem nehrozilo, že pro ně k tramvajové zastávce přijede stará, pro mnohé špatně dostupná souprava.

„Ani po tomto nákupu nebudou všechny tramvaje alespoň částečně nízkopodlažní. V současné době máme zhruba šedesát procent tramvajového vozového parku alespoň částečně nízkopodlažní. Po dodávce nových a modernizovaných tramvají se tento podíl zvýší na zhruba sedmdesát procent,“ přibližuje mluvčí dopravce Martina Krčová.

Dodává, že pokud vyjdou současné plány, budou po Olomouci jezdit výhradně nízké moderní tramvaje v roce 2024.

U autobusů už to přitom platí. „Po červnovém dodání nových autobusů začneme vyřazovat nejstarší nízkopodlažní vozy,“ dodává Krčová.

Dodávka osmi nových autobusů uzavře velký tendr, v němž město od roku 2016 postupně za 157 milionů získalo 26 nových moderních autobusů. Kromě nich bude mít letos nejpozději na konci října dopravce k dispozici osm nových nízkopodlažních tramvají.

Tři z nich budou mít dveře po obou stranách. Počítá se s nimi totiž pro obsluhu prodloužené trati na Nové Sady, kde i po dokončení druhé etapy bude na konci chybět klasická smyčka.

„Před prodloužením trati budou tyto tramvaje sloužit na linkách číslo tři a pět,“ uvádí mluvčí. Další dvě tramvaje nechá DPMO za 38,5 milionu zmodernizovat.

Elektrobusy se v Olomouci testovaly, teď tu bude jeden nastálo

Poslední položkou na nákupním seznamu je nízkopodlažní elektrobus. „Jde o novinku, která se objeví v olomouckých ulicích. Přijde koncem října tohoto roku,“ upřesňuje výkonný ředitel DPMO Jaromír Machálek.

Po městě přitom elektrobusy jezdily už dříve, město již třikrát testovalo stroje od různých výrobců. Letos koupený vůz za čtrnáct milionů ovšem zůstane ve vozovém parku nastálo.

Otázka, zda olomoucká MHD do budoucna vsadí na elektřinu, ale zatím rozhodnutá není. Jediný elektrobus teď poslouží jako „pokusný králík“.

„Pokud se tato technologie osvědčí, nebráníme se nákupu dalších elektrobusů. V současné době není na pořadu dne, že by elektrobusy měly plně nahradit autobusy s naftovými motory,“ podotýká Krčová.

Náměstek olomouckého primátora Aleš Jakubec již dříve uvedl, že pokud by se město k takové obnově rozhodlo, je to otázka několika desetiletí. „Navíc je to spojeno s potřebou vybudování nabíjecích stanic,“ uvedl Jakubec.