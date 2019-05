VIDEO: Královnou olomouckého majálesu je herečka Stárková ze seriálu Most!

16:38

Průvod, do kterého si někteří přinesli i masky například komiksových hrdinů, vyrazil odpoledne do ulic Olomouce jako doprovod královny majálesu. Tou je letos herečka Erika Stárková známá jako Dáša ze seriálu Most!