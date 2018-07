Město zavřelo zkratku přes trať, lidé prostříhali plot a chodí tudy dál

„Chápu, že lidé z okolí s plotem nesouhlasí, a cestu si proto otevřeli. Protože obcházet to, buď kolem restaurace U Anči, nebo kolem sila, je nepříjemné. Je to zacházka,“ komentuje předseda komise městské části Hejčín Jaroslav Rotter fakt, že oplocení někdo nedávno poničil.

Lidé tak mají přes lokální jednokolejnou železniční trať opět volný průchod. Desítky let se nad ní klenula železná lávka, časem zchátrala, a tak ji město koncem loňského roku zavřelo a v polovině letošního června nechalo strhnout.

Oficiálně tak nyní přes koleje žádná cesta nevede, realita je však kvůli prostříhanému plotu jiná. Jeho obnovu ovšem město nechystá, nechce zabřednout do přetahované s veřejností.

„Neumím si představit, že jej opravíme a lidé ho zase rozstříhají. A pak znovu. Plot tady musel být, aby se zbořená lávka dala vymazat z katastru. Kdyby tam nestál, nebylo by to, alespoň podle informací, co mám, možné. Jestli tam lidé přecházejí, je to už na jejich zodpovědnost,“ podotýká náměstek primátora Aleš Jakubec.

Kromě díry se na plotě objevila také výzva k podpisu petice, jejímž prostřednictvím lidé zhruba od poloviny června usilují o obnovu lávky či vybudování přechodu přes koleje. Zatím jsou na ní přes dvě stovky podpisů, přibývají téměř každý den.

„Bydlím v ulici Na Trati přes šedesát let a lávka byla nejkratším a nejbezpečnějším spojením s centrem,“ okomentovala svůj podpis na webu petice24.com například Olomoučanka Dagmar Dohnalová.

Radnice se správou železnic dohodla stavbu podchodu

Ani s lávkou, ani s přechodem však město nyní nepočítá. Se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) plánuje vyhloubení podchodu. Už je k němu hotová studie, 18. července ji dostanou na stůl olomoučtí radní. Obsahuje dvě varianty, jak by mohl podchod vypadat. Ani v jedné však její autoři nepočítají s výtahem, jenž by mohl posloužit handicapovaným či maminkám s kočárky.

„Výtah tam být nemusí, bude tam jen rampa. Součástí studie je i parková úprava zeleně okolí v ulici Na Trati,“ dodává Jakubec.

V první variantě pak zjednodušeně řečeno povedou schody i nájezdová rampa do podchodu z Václavkovy ulice, ve druhé jsou schody rovněž ve Václavkově ulici a rampa v sousední Kašparově ulici.

Dvě možnosti jsou ve hře i ohledně toho, kdo bude nový podchod platit. Pokud město, má podle Jakubce šanci získat dotaci ve výši kolem pětaosmdesáti procent. Pokud bude investorem SŽDC, mohla by být dotace až stoprocentní.

„Správa železniční dopravní cesty se tomu nebrání, to mám potvrzené. Vše je ještě v jednání. Svolám ho, jakmile studii prostuduje rada města,“ doplňuje Jakubec.

Místní chtějí jiné řešení, podle města ale nejsou možná

Místní se ale s podchodem nechtějí smířit. Rotter ho považuje za plýtvání penězi. „Naše komise městské části se bude spolu s ostatními komisemi snažit přimět město, aby hledalo jinou náhradu,“ uvádí.

Lidé začali chodit přes koleje hned po uzavření zchátralé lávky

VIDEO: Lidé chodí v Olomouci místo zchátralé lávky přes koleje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jako jednu z možností zmiňuje zábradlí, jímž by lidé před kolejemi museli de facto „prokličkovat“, díky čemuž by i při spěchu museli u železnice zpomalit a také se rozhlédnout.

„Trať tady není tolik vytížená. O kus dál mezi gymnáziem a zahrádkářskou kolonií lidé přes koleje také chodí a nepamatuji se, že by tam došlo k nehodě,“ argumentuje Rotter.

Jakubec však takovou možnost odmítá. „Nejde to, legislativa to neumožňuje,“ vysvětluje.

Mimo hru je i malý železniční přechod s výstražnými světly - kvůli vedení potřebných kabelů z hlavního nádraží by byl velice drahý. Jakubec vylučuje i možnost stavby nové lávky, do budoucna má být totiž trať elektrifikovaná.