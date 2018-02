Tři olomoucké čtvrtě se zlobí. Lávka přes trať zmizí, koleje ohradí plot

Už před uzavřením lávky lidé často raději volili riskantní cestu přímo přes koleje. Ani to však už brzy nebude možné. Po stržení mostu, jenž spojuje ulice Na Trati a Václavkova, zkratku přes kolejiště znemožní nový plot. Plán proto sklízí kritiku místních.

„Komise je jednoznačně proti zrušení bez náhrady. Je to v souladu s názorem většiny občanů,“ říká Jaroslav Rotter, jenž stojí v čele hejčínské komise. Upozorňuje, že lávka bývala jediným bezpečným přechodem přes trať v dlouhém úseku mezi hostincem U Anči a křižovatkou u železniční stanice Nádraží město.

„Pokud se z Šibeníku chcete dostat k bazénu, tak je to bez lávky zacházka, z pěti minut se vám stane zhruba půlhodina,“ srovnává.

O tom, že si místní na cestu budou muset vyčlenit víc času, je však už rozhodnuto.

„Uzavření lávky pro pěší v Hejčíně jsme avizovali už před dvěma lety. Tehdy jsme pečlivě zvažovali a diskutovali možné varianty pro její zachování či odstranění,“ připomíná primátor Antonín Staněk. Životnost lávky v roce 2015 ještě prodloužily nejnutnější opravy za zhruba půl milionu.

Loni radnice nechala sledovat, jak je lávka využívaná. Vyšlo jí, že ji denně přejde 130 lidí, zhruba stejný počet jich však nebezpečně riskoval na kolejích.

Komise místních částí svorně žádají náhradu

Proti tomu, že lávka půjde k zemi, místní nic nemají. Uznávají, že je v dezolátním stavu. Dráždí je ovšem představa, že radnice lidem bezpečné překonání kolejí neumožní po novém mostě.

„Naše komise to projednávala teď začátkem roku. Shodli jsme se, že žádáme řešení, protože toto místo bylo velmi využívané. Řepčíňané tudy také chodili. Chceme jakékoliv řešení, které lidem umožní bezpečně přecházet,“ přibližuje Michael Mencl, předseda komise v Řepčíně.

Jako ideální náhrada se mu jeví malý bezbariérový železniční přejezd pro pěší i cyklisty s výstražnými světly. Podobný stojí třeba u Výstaviště Flora.

Podobně mluví Petr Šafránek z části Olomouc-západ. I tamní komise most nedávno řešila.

„Pokud je v havarijním stavu, ať se zbourá. Ale rozhodně nesouhlasíme, aby to bylo bez náhrady. Požadujeme, aby tam vznikl adekvátní přechod pro cyklisty a chodce,“ podotýká.

Primátor: Na novou lávku město nemá, měli to řešit předchůdci

Všechny komise teď čekají na reakci radnice, která odstranění lávky bez náhrady v prosinci hájila nedostatkem peněz v městské pokladně.

„Původní odhady na vybudování bezbariérového přechodu pro pěší předpokládaly částku až 15 milionů,“ řekl primátor Staněk. Komplikací je podle něj také fakt, že zde městu nepatří všechny pozemky.

V reakci na výhrady tří komisí Staněk prohlásil, že za současný stav mostu nemůže nynější vedení města.

„Nebyla to tato rada, která dlouhodobě do lávky neinvestovala,“ ohradil se.

Město náhradu úplně nezavrhuje, bude záležet na dotacích

Před dvěma lety měli radní na stole několik variant, jak prorezlý most nahradit. Jednou byla nová bezbariérová lávka s výtahem, další již zmíněný železniční přechod.

„Ten by bylo třeba zesynchronizovat s přejezdem, který je o kus dál,“ upozornil Staněk. A byť říká, že by bezpečný přechod přes koleje rád zachoval, současně připouští, že u něj převažuje argument s cenou stavby.

„S kolegy budeme dělat vše pro to, abychom nějaké řešení našli. Plánujeme jednání se Správou železniční dopravní cesty,“ podotkl Staněk.

Na dotaz, proč vedení města problém neřešilo v uplynulých dvou letech, kdy už bylo jasné, že lávka brzy doslouží, reagoval, že nešlo o klíčovou prioritu.

„Museli jsme řešit řadu jiných věcí, například přechody pro chodce. Nedá se udělat všechno naráz. Opravdu to není záležitost na jeden či dva roky, je to poměrně velká investice. Neznamená to, že tam přechod už nikdy nebude,“ dodává Staněk.

To nevyloučil ani jeho náměstek Aleš Jakubec. „Čekáme na to, zda bude vypsána výzva na čerpání dotací, s jejichž pomocí by bylo možné tyto přechody budovat. Respektive taková výzva už vypsána byla, ale pouze pro důležité železniční tratě, což není náš případ,“ upřesnil.