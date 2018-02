Olomoucká radnice otočila, rušenou lávku přes trať zřejmě nahradí podchod

O možnosti vybudovat místo lávky na pomezí Hejčína a Nové Ulice podchod začala radnice jednat se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC). Ten by ve finále mohl přijít levněji než klasický přechod přes koleje, jehož zřízení radnice zvažovala, ale nakonec zamítla kvůli vysoké ceně.

„Vybudování bezbariérového přechodu komplikuje fakt, že SŽDC nemá v místě dostatečně kapacitní kabel pro jeho zabezpečení. Musela by, jak mi bylo řečeno, položit nový, který by bylo nutné vést až z hlavního vlakového nádraží. To by náklady podstatně navýšilo,“ popsal náměstek primátora Aleš Jakubec.

Samotný přechod by podle něj stál asi deset milionů korun, položení kabelu dalších deset, možná až patnáct milionů. Přestože náklady na vybudování „tunelu“ pod tratí zatím nezná, po jednání s železničáři odhaduje, že by výsledná cena mohla být nižší.

„A to i proto, že hloubka podchodu nemusí být nijak velká,“ uvedl náměstek. Ve prospěch podzemní spojky ale hovoří především to, že na ni lze získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

„V případě, že by o dotaci žádalo město, mohla by dosáhnout až 85 procent nákladů. Pokud by podchod budovala SŽDC jako svoji vlastní investici, dotace by ji mohla pokrýt dokonce ze sta procent,“ přiblížil Jakubec s tím, že vedení města se přiklání k investici „pod křídly“ SŽDC.

„Vypadá to, že by mohli být pro. Jednání jsme ale zatím vedli jen v ústní a neformální rovině. To, aby investice byla železničářů, má svoji logiku – ta trať je jejich,“ řekl Jakubec.

Bez lávky se lidé víc nachodí, kritizovali zástupci místních

Radnice je připravená se na projektu podílet, nechá vypracovat studii projektu. Podchod by mohl začít fungovat v příštím roce.

„Komplikací může nastat celá řada. Výstavba se například neobejde bez výluky, je také potřeba vyřešit majetkoprávní vztahy ohledně potřebných pozemků,“ nastínil Jakubec.

O uzavření lávky spojující ulice Na Trati a Václavkova radní rozhodli loni v prosinci. Nedlouho poté se ozvali obyvatelé městských částí Hejčín, Řepčín a Olomouc-západ, kteří nesouhlasí s tím, aby most zmizel, aniž by lidé měli možnost trať bezpečně přecházet jinde.

Poukazují na to, že lávka byla jediným takovým místem v dlouhém úseku mezi hostincem U Anči a křižovatkou u stanice Olomouc město.

„Pokud se z Šibeníku chcete dostat k bazénu, tak je to bez lávky zacházka, z pěti minut se vám stane zhruba půlhodina,“ řekl před nedávnem šéf hejčínské komise Jaroslav Rotter.

Podobně se vyjádřil Michael Mencl za Řepčín: „Naše komise to projednávala začátkem roku. Toto místo bylo velmi využívané, Řepčíňané tudy také chodili. Chceme jakékoliv řešení, které lidem umožní bezpečně přecházet.“

Městu zpočátku přišlo stavění náhrady jako plýtvání penězi

Jakubec připouští, že se vedení města vrátilo k celé záležitosti i kvůli kritice lidí.

„Pro zrušení lávky bez náhrady jsme se rozhodli proto, že se nám investice do přechodu jevila vzhledem k počtu lidí, kteří lávku využívali, jako nehospodárná. Chtěli jsme ušetřit. Pokud nám ale lidé dali najevo, že o místo k přecházení stojí, měli bychom je vyslyšet,“ konstatoval.

Jako další důvod Jakubec označil chystanou výstavbu v někdejším areálu vojenského opravárenského podniku na Šibeníku.

„Tento projekt počítá s výstavbou zhruba 250 nových bytů, čímž se značně zvýší počet lidí, kteří by mohli podchod využívat,“ uvedl.

Podle dřívějších informací města využívalo lávku přes železniční trať asi 130 lidí denně.

„Na druhou stranu zhruba stejný počet lidí nebezpečně riskoval při přecházení kolejí mimo lávku,“ upozornil před časem primátor Antonín Staněk. Most spojující ulice Na Trati a Václavkova byl v neutěšeném stavu roky. Jeho životnost prodloužily o dva roky opravy za půl milionu v prosinci 2015.