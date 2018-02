Primátor se stal i poslancem. Teď nevyloučil, že opět zabojuje o radnici

Jedničky kandidátek si v Olomouci definitivně určila ODS i hnutí ANO. Jasno je zřejmě také v TOP 09. Po souboji dvou zájemců pak zůstal jeden kandidát u lidovců. Otazník zatím visí nad nejsilnější koaliční stranou ČSSD.

Její současný primátor Antonín Staněk se loni stal poslancem. Kuloární informace však naznačují, že by si primátorský řetěz rád nechal i na další čtyři roky.

„Nabízí se to, samozřejmě možné to je. Nikdy to nevyloučil,“ reagoval na scénář, že by Staněk vedl na podzim oranžovou kandidátku, krajský šéf ČSSD Jiří Zemánek. Dodal ovšem, že „člověk, jenž stojí v čele kandidátní listiny, se nemusí v každém případě stát primátorem“.

Mezi politiky se přitom proslýchá, že Staněk post primátora preferuje před křeslem ve Sněmovně, které při volebním debaklu ČSSD získal díky preferenčním hlasům překvapivě ze třetího místa kandidátky. Pokud by se mu podařilo místo v čele radnice obhájit, poslaneckého mandátu by se pak zřejmě vzdal ve prospěch některého ze spolustraníků.

A byť z posledních voleb vyšla ČSSD zle pošramocena, nereálný scénář to není. Vždyť před čtyřmi roky hrála roli outsidera ODS, v Olomouci ale dosáhla překvapivých jedenácti procent. Přesáhla tak celostátní průměr strany a poté se na radnici stala součástí aktuální vládnoucí koalice. Tehdejší vítěz hnutí ANO skončil v opozici.

Staněk: Pracovat pro Olomouc a její občany je pro mě priorita

Staněk obhajobu funkce primátora a případný odchod z poslanecké lavice jednoznačně nevyloučil. Ale upozorňuje, že místní buňka ČSSD dosud lídra nevybrala.

„Stále platí, že pracovat pro Olomouc a její občany je pro mě priorita. A také platí, že si neumím představit dlouhodobé sloučení funkce primátora a poslance,“ napsal v SMS.

Do klání o vedení krajského města naopak nenastoupí Staňkův náměstek a spolustraník Pavel Urbášek, před čtyřmi lety dvojka soupisky.

„Po uplynutí mandátu se vracím na akademickou půdu. Pomalu, ale jistě se blížím ke sklonku profesní kariéry. A ten chci ještě v relativní síle strávit na Univerzitě Palackého,“ potvrdil osmapadesátiletý Urbášek.

Lídr v ANO neměl protikandidáta

Další partaje už své lídry znají. Kandidátku ANO povede šéf zdejší buňky Miroslav Žbánek. V hnutí, jež patří mezi favority, neměl protikandidáta.

„Záleželo na mně, zda nominaci přijmu. Jsem předseda, tak se to ode mě očekávalo,“ popisuje Žbánek.

Za ODS bude jedničkou opět současný náměstek primátora Martin Major. Do voleb půjde i další Staňkův náměstek Aleš Jakubec z TOP 09, s největší pravděpodobností jako lídr.

„Oficiální schválení kandidátky máme naplánované na přelom března a dubna,“ říká.

V KDU-ČSL míří znovu na první místo kandidátky dlouholetý náměstek primátora Ladislav Šnevajs. Zájem měl také další lidovec, mladý advokát Matouš Pelikán. Nakonec neuspěl.

„Čelo kandidátky budeme volit na konci února. Jsem jediný kandidát, získal jsem nominaci,“ potvrzuje Šnevajs.

Do boje o radnici půjdou i Piráti či Okamurova SPD

Blížící se volby řeší i menší opoziční uskupení. Hnutí ProOlomouc, jehož jádro tvoří místní architekti, složí vlastní kandidátku, kterou doplní lidé z hnutí Starostové a nezávislí. (STAN).

„V Olomouci vlastní kandidátku stavět nebudeme. Už jsme schválili podporu pro ProOlomouc. Přišla nám výzva k podpoře a nabídka, odsouhlasili jsme ji na krajském výboru,“ popisuje místopředseda STAN a starosta obce Dolní Studénky Radim Sršeň.

Počítá s tím, že post lídra obsadí právě architekti. „Byl bych rád, kdyby bylo na přelomu března a dubna jasno,“ doplňuje jejich šéf Tomáš Pejpek.

Výsledky by letos mohli hodně zamíchat Piráti. Nabízí se jim celá řada možností. O spolupráci jednají se Starosty, ProOlomouc i Stranou zelených. Poslední volby do Sněmovny jim přinesly průlomový úspěch. Na podzim se ukáže, zda ho napodobí i na komunální úrovni. Kandidátku ještě nemají, čekají je vnitrostranické volby.

Předseda místní buňky Jakub Nepejchal nevylučuje, že soupisku povede. „Ale ani to nepotvrzuji. Určitě však budu chtít být na nějakém předním místě,“ přibližuje.

Do voleb se v Olomouci chystá i SPD Tomia Okamury. Buď se samostatnou kandidátkou, nebo společně s SPO. „Lídr bude v každém případě z SPD,“ říká její olomoucký předseda a poslanec Pavel Jelínek.

Další opoziční hnutí Občané pro Olomouc se o přízeň voličů už ucházet nebude. Jako značka fakticky nefunguje od doby, co z něj před časem odešli Piráti a Zelení. Nejvýraznější tvář a lídryně Občanů, advokátka Dominika Kovaříková, bude jako nezávislá dvojkou kandidátky TOP 09.