ČSSD jde v Olomouci do voleb s minimem změn a spoustou starých tváří

Aktuálně má ČSSD v olomouckém zastupitelstvu deset křesel. „Naší ambicí je usilovat o obhájení stávající pozice v zastupitelstvu,“ říká lídr, primátor a poslanec Antonín Staněk.

Složení kandidátky hájí a vyzdvihuje, že je na ní řada žen a také mladých lidí do třiceti let. Fakt, že se na ni dostali výhradně straníci, vysvětluje stanovami.

„Výjimku bychom mohli udělat, ale v tuto chvíli máme sestavenou listinu z našich osobností a úspěšných regionálních politiků. Je to kandidátka ČSSD, proto jsou tam sociální demokraté. Máme zkušené lidi, nemusíme voliče účelově lákat na nějaké osobnosti,“ shrnul Staněk.

V první desítce skutečně figurují známé tváře strany – například ředitel Technických služeb a mocný zákulisní hráč Miroslav Petřík či náměstek primátora Filip Žáček. Z valné části žádná nová jména, většina byla i na čtyři roky staré kandidátce, mění se pouze pozice.

Někteří z letošních oranžových kandidátů se už navíc na vysokých postech regionální politiky objevili. ČSSD tak na ně znovu nominuje například Yvonu Kubjátovou, volební trojku. V roce 2016 skončila na hejtmanství ve funkci náměstkyně a posléze zamířila na magistrát, kde se stala první šéfkou nově vytvořeného odboru sociálních služeb.

Primářka, která sbírala „kroužky“, na kandidátce není

Desítku kandidátů pak uzavírá další známé jméno z minulosti, Hana Kaštilová Tesařová. V čele města už působila, v letech 2006 až 2010 byla náměstkyní primátora. Na starosti měla majetkoprávní odbor a tedy i prodeje městských domů.

V roce 2015 kvůli tomu stanula před soudem, protože podle žalobce Olomouci při prodeji secesního paláce na třídě Svobody způsobila zhruba šestimilionovou škodu, když nařídila použít posudek stanovující nižší cenu nemovitosti.

Soud ji nakonec obžaloby zprostil, z viditelných politických pozic však mezitím zmizela a útočiště našla jako vedoucí správního úseku v technických službách, jimž šéfuje její spolustraník Petřík. Nyní Kaštilová Tesařová usiluje o návrat do zastupitelstva.

Někteří členové ČSSD však podle informací MF DNES k těmto jménům vidí i ve straně alternativu. Například primářku olomouckého transfuzního oddělení Danu Galuszkovou, která již několikrát za oranžové kandidovala a posbírala řadu preferenčních hlasů.

V posledních komunálních volbách díky nim poskočila ze 24. příčky na 14., vloni při boji o Sněmovnu získala na sedmém místě čtvrtý nejvyšší počet „kroužků“. Na aktuální kandidátce už však Galuszková nefiguruje. Žádné vnitrostranické tlaky za tím ale podle ní nejsou.

„Je pravda, že někteří lidé byli zklamaní, že na kandidátce nejsem. Kdybych byla aktivnější, byla bych tam. Neřekla bych, že mi někdo hází klacky pod nohy, nevnímám to tak. Teď však zvažuji více nabídek z profesní i politické oblasti a musím se nejprve rozhodnout,“ vysvětluje Galuszková.

Občanským demokratům minule sázka na nestraníky vyšla

Na změnu v podobě nezávislých osobností na kandidátce by vsadil mimo jiné dlouholetý člen ČSSD, někdejší regionální šéf strany a nynější děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého Jaroslav Vomáčka.

„Bylo to i moje přání, ale městský výbor v Olomouci takto nepřemýšlel. V minulosti se to jiným stranám vyplatilo, takže jsem měl za to, že by bylo dobré o tom alespoň přemýšlet. Uvidíme, jestli kandidáti z vlastních zdrojů osloví.“

Pro příklad strany, které nestraníci pomohli z nejhoršího, není třeba chodit daleko. Před komunálními volbami v roce 2014 patřil v Česku cejch outsidera ODS. V Olomouci ale oproti letitým zvyklostem otevřela kandidátku v nebývalé míře nestraníkům. Z celkem 45 míst jich 12 obsadila známá jména z medicíny, kultury, sportu či byznysu. Některá figurovala i na postech v popředí soupisky.

A vyplatilo se. ODS získala překvapivých 11 procent, přesáhla celostátní průměr strany a posléze se stala součástí aktuální vládnoucí koalice, což se před volbami zdálo jako nesplnitelná mise. Letos na podzim už nicméně tuto taktiku zopakovat neplánuje.

Vomáčka: Strana by měla zvážit, zda se nemá víc otevřít

V podobné pozici je letos ČSSD. Při loňských volbách do Sněmovny zažila velký a nečekaný propad. Vážnost situace potvrdilo svolání mimořádného celostátní sněmu a volba nového vedení.

„Výsledek posledních voleb nebyl příliš lichotivý. Stojí tak za to opravdu vážně přemýšlet, kde je chyba a jestli se má ČSSD uzavírat jen do sebe, anebo zda se nemá víc otevřít,“ míní Vomáčka.

Je přesvědčený, že v Olomouci je například na univerzitě či mezi lékaři a živnostníky řada osobností, které – aniž by byly ve straně – sympatizují s jejím programem a mohly by se na kandidátce objevit.

„Vždy ale rozhodují výbory. Jen realita ukáže, zda byl současný projekt dobré rozhodnutí,“ přemítá Vomáčka.