Vřelé přivítání vystřídalo u ČSSD v Olomouci vykázání novinářů a klení

16:58

Olomoucká ČSSD tušila, že jen stěží obhájí výsledek z minulých voleb, po kterých měla deset zastupitelů a post primátora. Realita ale předčila nejhorší obavy, sociální demokraté až do sečtení posledních okrsků čekali, zda se vůbec do zastupitelstva dostanou. A podle toho to vypadalo i ve volebním štábu.