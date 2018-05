VIDEO: Kolony, zpoždění MHD. Olomouc pocítila uzavření vytíženého mostu

Doposud po vytížené spojnici obou břehů Moravy u známé restaurace Bristol denně projelo na 15 tisíc aut. Řidiči se však bez mostu, který kvůli rozšíření řeky čeká demolice, budou muset více než rok obejít.

Radnice přitom spoléhá i na to, že šoféři město znají. „Bude pro ně oficiálně vyznačena objízdná trasa, jež vede z Pavlovické ulice přes Divišovu a Hodolanskou na ulici Tovární. Ostatní možnosti průjezdu městem samozřejmě záleží na individuální úvaze a místních znalostech každého řidiče,“ uvedl již dříve mluvčí radnice Michal Folta.

Objízdná trasa počítá i s vnitřním obchvatem města ve Velkomoravské ulici. V pondělí mezi sedmou hodinou a půl osmou ráno zde doprava už od pohledu znatelně houstla.

Auta vyjíždějící na Velkomoravskou z boční silnice ze směru od nejlidnatějšího olomouckého sídliště na Nových Sadech se v jednu chvíli řadila přímo do kolon. Přímo v centru se pak doprava krátce po sedmé ráno na chvíli úplně zastavila. Posléze však byla opět plynulejší.

„V centru města to bylo o dost horší“

„Na průtah městem a především Velkomoravskou ulici jsem před devátou ráno vjížděl trochu s obavami, ale přestože aut bylo o něco více, tak doprava byla v rámci možností ještě plynulá. Kolony před světlenými křižovatkami sice byly, ale naštěstí nic dramatického. V centru města to bylo o dost horší, městem jsem projížděl kolem jedenácté a bylo znát, že doprava výrazně zhoustla. V okolí náměstí Hrdinů už to pak bylo hodně špatné,“ popsal jeden z řidičů.

Policie má stále kvůli možným kritickým situacím v terénu hlídky, v případě potřeby jsou připraveny řídit provoz na křižovatkách.

Hned v pondělí ráno to bylo třeba na křižovatce Masarykovy třídy s ulicemi 17. listopadu a Husova. Jen o kus dál stojí již uzavřený most. Právě sem tak některá auta zamířila při prvním pokusu uzavírku objet.

Přímo v křižovatce se navíc ukázalo, že ne všichni šoféři se dovedou orientovat pouze podle pokynů policisty. „Divím se, že tam do sebe ještě nikdo neťukl,“ pronesl jeden z kolemjdoucích.

Nesví byli u křižovatky i někteří chodci. Mátlo je, že jim na semaforech svítila červená a přesto měli díky pokynům policistky možnost přejít.

„Je to první den uzavřené, plno řidičů uzavírku nezaregistrovalo a jelo svou tradiční cestou. Dopravu jsme zde ovšem museli řídit jen krátkodobě,“ dodává olomoucký policejní mluvčí Libor Hejtman.

Situaci posléze pomohlo zprůjezdnění sousední ulice Jiřího z Poděbrad, která běžně slouží jen jako jednosměrka. „Jakmile se tam potom vypnuly semafory, byl zde provoz plynulejší,“ dodává policejní mluvčí.

Připouští, že policie čekala, že začátek dne a nového pracovního týdne bude z hlediska plynulosti dopravy ještě horší. „Uvidíme, jak to bude vypadat odpoledne. Těžko předvídat. Ráno jsme předpokládali, že to bude horší a přitom se ukázalo, že je to relativně sjízdné,“ přemítá Hejtman.

Pokud můžete, centru se vyhněte, doporučuje policie

I přesto však podle policejního mluvčího platí doporučení, že pokud to není nutné, nemají řidiči do centra vjíždět. „Určitě bych jim to doporučil. Pokud z obchvatu či z objízdné trasy sjedou přímo do města, musí počítat s větší časovou rezervou,“ varuje.

Před půl dvanáctou podle něj situace nebyla nijak dramatická. „Byť samozřejmě provoz místy houstne,“ podotkl mluvčí.

Fakt, že Olomouc přišla o jednu z páteřních tras, pocítili také cestující v hromadné dopravě. „V ranní špičce došlo k několika zpožděním. Po deváté hodině však doprava vždy zřídne, a tak zase zmizela,“ doplňuje mluvčí olomouckého dopravního podniku Martina Krčová.