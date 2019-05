Langer se do krajského vedení ODS nevrátí, ovlivnil ho i šéf strany Fiala

Potvrdily se tak informace MF DNES, která vývoj uvnitř ODS popsala již v polovině května.

Křeslo v krajském vedení strany Langerovi na jaře krátce patřilo. Nejprve ho do něj nominovala olomoucká buňka, poté Langera do regionální rady zvolila krajská organizace ODS. Celostátní vedení ale rozhodnutí zrušilo, oficiálně kvůli procedurální chybě.

Druhou možnost získat nominaci měl Ivan Langer v pondělí na místním sněmu ODS. Do Olomouce dorazil i předseda strany Petr Fiala. S ním se Langer podle svých slov shodl, že existuje reálný a virtuální svět, které ale v politice nelze od sebe oddělit.

„A že pro to, aby člověk mohl dělat to, co dělá, tedy pomáhat ODS třeba v předvolebních kampaních anebo se věnovat projektu vzdělávání členské základny, stranickou funkci nepotřebuje. Na základě toho jsem se rozhodl do regionální rady ODS Olomouckého kraje nekandidovat,“ řekl Langer.

Fiala to ocenil, strana se podle něj bude snažit manažerské zkušenosti Langera co nejlépe zužitkovat. Bývalý ministr vnitra uvedl, že chce v ODS zůstat a pomáhat jí.

„Já jsem s ODS prožil dobré i špatné časy, ještě lepší a ještě horší časy. Dvakrát jsem dostal nabídku, abych ODS opustil. Nikdy jsem to neudělal. Také na těch posledních jednáních i dnes jsem říkal, že s ODS buď umřu, anebo mě vyloučí. Zatím to na vyloučení nevypadá, takže už mě čeká asi jenom smrt s ODS,“ shrnul Langer.