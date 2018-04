Řidič obviněný z usmrcení dvou dětí u Olomouce byl opilý nebo zdrogovaný

„Nehodu si převzali kriminalisté územního odboru Olomouc, kteří zahájili trestní stíhání řidiče osobního auta. Muž je obviněn z trestných činů usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Irena Urbánková.

Zda muž, kterému hrozí až deset let vězení, řídil opilý nebo pod vlivem drog, policie neupřesnila. Podle Urbánkové je obviněný ve vazbě a vyšetřování tragické události dál pokračuje.

„K objasnění příčin a okolností nehody a jejího průběhu si kriminalisté vyžádají znalecký posudek z oboru silniční dopravy, jehož vypracování může trvat v řádu několika týdnů až měsíců,“ dodala Urbánková.

Podotkla, že policie nyní nebude kvůli citlivosti případu zveřejňovat další bližší informace.

Dvě osobní auta a dvě dodávky se srazily ve čtvrtek před čtrnáctou hodinou na silnici II/570, ve směru z olomoucké čtvrti Holice do místní části Nové Sady u křižovatky na konci ulice Šlechtitelů. Pro nejvážněji zraněné letěl i vrtulník, vracel se však prázdný.

„Do příjezdu našich posádek pomáhali naši operátoři telefonicky s resuscitací dvou zraněných, na níž pak navázaly záchranné týmy. Bohužel vzhledem k mechanismu úrazu a rozsahu poranění se u dvou nezletilých pacientů nepodařilo obnovit základní životní funkce,“ popsal mluvčí krajské záchranné služby Pavel Lampa.

Další tři zraněné - jedno dítě a ženu a muže středního věku - sanitky přepravily do olomoucké fakultní nemocnice na urgentní příjem s lehkými až středně závažnými zraněními.

„Ženu jsme ošetřili ambulantně a poté propustili do domácí péče, muž byl ještě ve čtvrtek přeložen do olomoucké vojenské nemocnice. Hospitalizován byl jen chlapec a to na standardním oddělení dětské kliniky se zhmožděninami na těle. Jemu i jeho matce jsme poskytli i péči psychologa, po dvou dnech byl propuštěn do domácího ošetřování,“ shrnul mluvčí nemocnice Egon Havrlant.

Tragická nehoda u Olomouce (29. března 2018)