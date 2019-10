Smrt dvou lidí v olomouckém bytě byla vraždou a sebevraždou, uvedla policie

„Z dosavadních výsledků vyšetřování vyplynulo, že žena zemřela násilnou smrtí a muž následně spáchal sebevraždu. Ze zajištěných stop a ohledání místa činu jednoznačně vyplývá, že se na tragické události nepodílel nikdo další,“ uvedla krajská policejní mluvčí Marie Šafářová.

Případ vedou kriminalisté jako vraždu a ve vyšetřování nadále pokračují. Pokud ho neuzavřou s jiným výsledkem, spis vzhledem k úmrtí pachatele odloží.

Těla třicetileté ženy a o tři roky staršího muže našli policisté v bytě jednoho z domů v Partyzánské ulici v okrajové olomoucké čtvrti Holice. Dovnitř se dostali s pomocí hasičů v úterý v brzkých dopoledních hodinách. Na místě poté až do večera pracovali kriminalističtí technici.

V Olomouci je to letos první násilná smrt, v rámci celého Olomouckého kraje už jich ovšem kriminalisté vyšetřovali několik. Naposledy to byla v srpnu vražda tříletého dítěte v Přerově, po které poslal soud do vazby jeho matku.

V červenci byl obviněn z pokusu o vraždu třiadvacetiletý mladík, který podle policie pobodal v Lipníku nad Bečvou nožem devětatřicetiletého muže a vážně ho zranil, o měsíc dříve zase třiačtyřicetiletý syn na Šumpersku zaútočil sekerou na svou pětašedesátiletou matku, ženě se ale podařilo utéct.

Vůbec první letošní vražda se odehrála na konci dubna na faře v Chudobíně na Olomoucku, kde podle policie dvaadvacetiletý mladík zavraždil o čtyři roky staršího muže.