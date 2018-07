Kraj opět prodloužil nájem developerova pozemku pod heliportem záchranky

Současný pronájem končil 30. června, po prodloužení může základna i s nynějšími letovými koridory fungovat ještě dvanáct měsíců. Podle náměstka hejtmana pro zdravotnictví Dalibora Horáka je to snad konečný termín.

„Nepochybuji, že jde o poslední prodloužení smlouvy,“ řekl MF DNES Horák. Do jaké míry se tuto předpověď podaří naplnit, však zatím příliš odhadovat nelze. Horák doufá, že během nadcházejícího roku budou upravené letecké koridory a následně zasednou zástupci kraje a Gema k novému jednání.

„Ideální by bylo, pokud by kraj mohl pozemek na letecké základně převést do svého vlastnictví,“ říká Horák. Což však zatím jisté není.

Představitelé kraje již dříve uvedli, že potíže s klíčovým pozemkem vznikly v roce 1996, kdy už heliport stál.

„Jeden z pozemků byl předmětem restituce a nový majitel ho odmítl zdravotnické záchranné službě prodat. Bohužel ho v roce 2005 prodal Technologickému parku (jedna z firem skupiny Gemo - pozn. red.) a potenciální problém byl na světě,“ vysvětloval situaci před dvěma lety tehdejší náměstek hejtmana Michael Fischer poté, co Uhýrek kraji oznámil, že původní smlouvu o pronájmu pozemku znovu neprodlouží.

Jeho developerské aktivity totiž v okolí heliportu směřují k výstavbě nové obytné čtvrti, a o hluk z provozu letecké záchranky proto nestojí.

Uhýrek posléze navrhl kraji, aby základnu vybudovanou v minulosti za 130 milionů korun, přesunul na letiště v Neředíně, přičemž přislíbil spoluúčast na pokrytí nákladů stěhování. Kraj ani záchranáři s tím však nesouhlasili. Místo toho se loni začalo po vzájemné dohodě pracovat na změně leteckých koridorů.