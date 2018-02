Roznašeči letáků se zasekl prst ve schránce, hasiči ji museli rozstřihnout

Mladý brigádník zavolal na tísňovou linku krátce po středeční sedmnácté hodině.

„Hasičům po jejich příjezdu k domu na Gorazdově náměstí řekl, že vhodil do schránky reklamní letáky, ovšem následně si nebyl jistý, zda skutečně kompletní sadu. Proto si to chtěl ověřit a ve snaze vysunout letáky strčil malíček do otvoru dvířek, prst se mu ale uvnitř zasekl,“ popsala mluvčí krajského hasičského sboru Vladimíra Hacsiková.

Hasiči mladíka vysvobodili během pár minut, když s pomocí kleští dvířka schránky prostřihli a poté otvor roztáhli. Také kontaktovali majitele schránky, který se ovšem na místo nemohl dostavit, proto mu právě ve schránce nechali kontaktní údaje na roznašeče, aby se s ním mohl domluvit na případné náhradě za její poškození.

Podle Hacsikové byl tento případ uvěznění ve schránce v regionu ojedinělý a podle dostupných informací k takovéto situaci hasiči v posledních letech vyjíždět nemuseli.

Zřejmě nejpodobnější zásah měli před čtyřmi lety v Prostějově, kde sedmiletá dívka při hraní si špatně odhadla šířku mříží vstupní branky a strčila mezi ně hlavu, ven už ji ale dostat nedokázala. Hasiči je poté museli roztáhnout s pomocí rozpínacího nářadí, vše se obešlo bez zranění dítěte.