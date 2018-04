Výstava Flora slaví šedesátiny, v zahradách září tisíce pestrých květů

Letošní Flora slibuje návštěvníkům novodobé pojetí, které lidem umožní výstavu vnímat všemi smysly. Její autoři se totiž zaměřili nejen na vizuální dojem, ale také na zvuk, energii a teatrálnost.

„Návštěvníci ústřední části v pavilonu A mohou díky soudobému principu instalace zažít jedinečný kontakt s exponáty,“ popsala autorka expozice Lucie Radilová.

Výstava současně nabízí řadu nových interaktivních prvků. Zájemci si díky tomu mohou v hlavním pavilonu vyzkoušet roli květinových aranžérů. A to prostřednictvím stěny, do které je možné vkládat květinové vzkazy Floře.

„Každý se tak může stát součástí procesu tvorby floristické instalace,“ podotkla Radilová.

Interaktivní podobu bude mít také prezentace Českého zahrádkářského svazu, jemuž patří pavilon C. Do něj by měly zamířit především rodiny s dětmi, na něž čeká hravá zahrada s atrakcemi pro nejmenší. Inspiraci, jak ozdobit zahradu dřevěnými prvky, zase nabízí pavilon E.

V pátek nabídne slavící výstaviště retro večer

Flora však nebude jen o expozicích v pavilonech, ale také o vizáži Smetanových sadů.

„Ozdobou parků jsou nové záhony s 24 tisíci tulipány, narcisy, krokusy a hyacinty. Díky mlatovým cestám může návštěvník parku vstoupit přímo do prostoru záhonu a obdivovat rostliny z bezprostřední blízkosti. Lávka ve Smetanových sadech zase nabízí jedinečný pohled do holandské zahrady s deseti tisíci tulipány a narcisy,“ nastínila mluvčí výstaviště Michaela Nováková.

Ani letos na Floře nechybějí zahradnické trhy, veletrh zahradní mechanizace a doprovodný program. Jeho součástí bude i retro večer pořádaný k 60. výročí oslav květinových výstav, který se uskuteční v pátek a vystoupí na něm osobnosti spjaté s Florou.

Základní vstupné na výstavu, které návštěvník zaplatí na místě, činí 120 korun.