Olomoucká fakultní nemocnice zbourala vrátnici, jeden ze svých symbolů

Vstup, kterým v uplynulých desítkách let prošlo nespočet pacientů i lidí, kteří za nimi přicházeli na návštěvu, se nemocnice rozhodla zbourat z několika důvodů.

Jednak se její areál rozrostl a vrátnice s bránou tak už před mnoha lety přestala být faktickým vstupem, kromě toho budova sloužící mimo jiné i jako veřejné záchody zchátrala a nakonec zůstala dlouhodobě nevyužívaná. Zúžené místo navíc působilo dopravní komplikace.

„V místě klenutého průjezdu je pouze jeden jízdní pruh s problematickými jízdními i rozhledovými poměry. Jeho profil navíc nesplňuje parametry technické normy pro průjezd vozidel integrovaného záchranného systému, zejména požární techniky,“ nastínil vedoucí oddělení přípravy investic nemocnice Martin Říha.

Bourání a přestavba místa bude stát zhruba tři miliony korun. Stavební práce, jejichž součástí je rozšíření silnice na dva jízdní pruhy i zvětšení chodníků, mají skončit v půlce července.

Demolice nebyla jednoduchou záležitostí, ztížila ji například nezbytná velká přeložka telekomunikačních kabelů či demontáž střešní krytiny obsahující rakovinotvorný azbest.

„To musí být podle předpisů prováděno v uzavřeném kontrolovaném pásmu, hermeticky odděleném od okolních prostor,“ nastínil Říha.

V areálu „fakultky“ nejde letos o jedinou výraznou změnu. Z její centrální části zmizela také téměř sto let stará budova, v níž desítky let sídlila II. interní klinika. Její bourání také potrvá do léta, na prázdném místě prozatím vznikne parčík.