V olomouckém bytě se našli dva mrtví lidé, kriminalisté nařídili pitvu

Těla se našla v domě v Partyzánské ulici v okrajové čtvrti Holice.

„Mohu potvrdit, že prověřujeme úmrtí dvou lidí. Příčina a okolnosti jsou nyní předmětem vyšetřování,“ uvedla policejní mluvčí Tereza Neubauerová.

Dodala, že bližší informace nyní není možné zveřejnit. Kriminalistům má mimo jiné pomoci nařízená soudní pitva.

Pokud by se ukázalo, že lidé zemřeli násilnou smrtí, byl by to během necelých pěti let druhý takový případ v kraji.

Naposledy vyšetřovali policisté z Olomouckého kraje dvojnásobnou vraždu v červnu 2015.

Obětí byl tehdy seniorský pár, který nožem zavraždil jejich čtyřiadvacetiletý vnuk. Poté v bytě ukradl úspory ve výši několik desítek tisíc korun a ty utratil mimo jiné v nočním klubu. Soudy ho za to poslaly do vězení na 24 let.