Droždín si protesty proti dopravě vybojoval značky i zvýšený dohled policie

Značky upozorňující na pohyb dětí a informující také o doporučené rychlosti 30 kilometrů v hodině se u droždínské křižovatky ulic U Cihelny, Gagarinova a Pplk. Sochora objevily už na konci října.

„Jsme za to rádi, řidiči tam teď jezdí pomaleji. Kromě toho u přechodu pravidelně dohlíží městská policie, hlavně v době, kdy děti chodí do školy. Dopravní policie zase provádí namátkové kontroly a zaměřuje se mimo jiné na kamiony, které tudy vůbec nemají jezdit,“ nastínil předseda komise městské části Rostislav Hainc.

„Ještě budeme žádat o instalaci automatických měřicích radarů, zatím tu totiž máme jen radary informativní, které zobrazují rychlost, ale neumožňují trestat ty, kteří porušují maximální povolenou rychlost, takže si z nich někteří řidiči nic nedělají,“ dodal.

Další zvýšení bezpečnosti má přinést přestavba křižovatky na kruhovou spojená s přebudováním přechodů pro chodce a posunutím autobusové zastávky, což kraj a město slibují provést na jaře příštího roku.

„Část lidí to hodnotí pozitivně, jiní hlavně z řad obyvatel žijících u toho místa mají ještě připomínky nebo navrhují jiné řešení, protože se bojí zvýšení hluku. My jsme to předali kraji a městu, takže uvidíme, zda vznikne případně ještě nějaká další varianta. Pokud ano, tak bychom pak třeba uspořádali veřejnou diskusi, na které bychom lidem vše prezentovali,“ shrnul Hainc.

Dlouhodobá nespokojenost obyvatel Droždína s dopravní situaci vyvrcholila v polovině října, kdy na protest zablokovali provoz na rizikové křižovatce.

Příslovečnou poslední kapkou pro ně byla nehoda, při které zde týden předtím nákladní vůz srazil desetiletou dívku. Tu poté vzhledem k závažnosti zranění přepravoval do nemocnice vrtulník.

Protestující požadovali okamžité řešení v podobě například mobilních radarů pro měření rychlosti na začátku obce ze všech tří stran, instalace dočasných chráněných přechodů pro chodce či namontování zábran usměrňujících dopravu zúžením nejrizikovějších míst. Opatření měla být hotová nejpozději do poloviny listopadu.