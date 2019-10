Kraj slibuje naštvanému Droždínu kruhový objezd a žádá o snížení rychlosti

Podle mluvčí Evy Knajblové se hejtmanství dopravní situaci v Droždíně věnuje delší dobu a tak má připraveno konkrétní krok.

„Už dříve zadal zpracování projektové dokumentace na úpravu tamní křižovatky, která má zvýšit bezpečnost tohoto místa. Projekt už máme zpracovaný a na jaře 2020 budou práce provedeny. Finančně se na nich bude podílet hejtmanství i město Olomouc,“ uvedla.

Kromě toho navíc také Správa silnic Olomouckého kraje neprodleně požádá o to, aby v daném úseku byla snížena maximální povolená rychlost.

Část obyvatel vyšla do ulic, přesněji řečeno na dlouhodobě kritizovaný přechod u křižovatky ulic U Cihelny, Gagarinova a Pplk. Sochora, minulý týden v pondělí. Příslovečnou poslední kapkou pro ně byla nehoda, při které nákladní vůz srazil desetiletou dívku. Tu poté vzhledem k závažnosti zranění přepravoval do nemocnice vrtulník.

U blokády byl přítomen i primátor, který požadavky protestujících vyslechl a následně předal odboru dopravy. Ten se nyní zabývá jejich uskutečnitelností a jedná o nich je s hejtmanstvím či dopravním inspektorátem policie. Výsledné návrhy řešení mají projednat radní na svém zasedání 11. listopadu.

Protestující žádají okamžité přistavení radarů či zábran

Předseda komise městské části Droždín Rostislav Hainc je s dosavadním vývojem spokojen.

„Jsme rádi, zatím to naplňuje to, o co jsme žádali, byť se našli lidé, kterým se řešení v podobě kruhového objezdu nelíbí. Samozřejmě ale počkáme na konečný výsledek,“ shrnul.

Část místních nicméně požaduje okamžitá opatření. Ve výzvě hejtmanovi a primátorovi mluví například o instalaci mobilních radarů pro měření rychlosti na začátku obce ze všech tří stran, vyznačení dočasných chráněných přechodů pro chodce či namontování zábran usměrňujících dopravu zúžením nejrizikovějších míst.

Město a kraj s tím přitom mají začít nejpozději do začátku listopadu a do poloviny měsíce má být vše hotové. Provizorní opatření mají sloužit dokud nebudou připraveny trvalé úpravy, po nichž místní volají už několik let. Ty mají být hotové nejpozději příští rok.

Zástupci protestní výzvy, pod kterou se zatím podepsaly necelé dvě stovky lidí, v reakci na vyjádření města a kraje uvedli, že nyní zváží další postup. Nevylučují ovšem další protestní akce.