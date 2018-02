Olomouc vrátí část zrušených autobusů do jihovýchodní části města

K redukci spojů autobusových linek číslo 12 a 19 olomoucký dopravní podnik (DPMO) sáhl – se souhlasem radnice – začátkem letošního roku s odkazem na průzkumy, které provedla ve spojích jezdících na jihovýchodní okraj města nezávislá firma.

„Ukázalo se, že interval tady byl zbytečně přepychový. To znamená, že když se tyto dvě linky do Holice proloží z deseti na patnáct minut, mělo by to být optimální,“ řekl na začátku ledna dopravně-provozní náměstek DPMO Pavel Zatloukal.

Podle aktuálního vyjádření radnice však patnáctiminutový interval optimální ani zdaleka není.

„Na linkách 12 a 19 po změnách v krajské linkové dopravě vznikly největší potíže,“ stojí v tiskové zprávě, která je veřejně dostupná na webu města.

„Právě na těchto linkách se od ledna zcela změnily přepravní toky cestujících, kdy lidé začali přestupovat na zastávkách Pekárny a Autobusové nádraží podchod. Z tohoto důvodu zde cestujícím vracíme původní intervaly spojů, na které byli zvyklí v loňském roce,“ uvedl primátor Antonín Staněk.

O víkendech se spojení nezlepší, zůstává půlhodinový interval

Jeho vyjádření ohledně návratu k někdejšímu stavu před seškrtáním spojů ovšem platí jen částečně.

„Úpravy jízdních řádů linek číslo 12 a 19, které začnou platit od 1. března, se týkají výhradně ranní a odpolední špičky, mimo ni ke změnám nedojde,“ upřesnila mluvčí DPMO Martina Krčová.

V platnosti tak zůstanou stávající odjezdy o víkendech a svátcích, kdy míří do Holice autobus každou půlhodinu. Loni byl přitom interval mezi jednotlivými spoji o deset minut kratší.

Obyvatelé Holice změnu jízdních řádů, díky které se dočkají ve špičce desetiminutového intervalu, vítají. Zároveň se ale tamní komise městské části (KMČ) netají, že jejím cílem je dosáhnout lepších podmínek k cestování i mimo nejvíce exponované časy.

„Omezení počtu spojů se projevilo tím, že autobusy jsou přeplněné. Především se ale výrazně zhoršila dostupnost naší městské části. My jsme na to reagovali a oslovili magistrát. Návrat k desetiminutovým intervalům v době špičky vnímáme jako vstřícný krok, zároveň ale věříme, že nejde o krok poslední,“ podotkl předseda KMČ Holice František Šváb.

Upřesnil, že bude společně s kolegy usilovat jednak o to, aby na jihovýchodní okraj města jezdilo více spojů o víkendech, a také aby radnice zavedla do Holice noční spoje.

„Minimálně v pátek, kdy mnozí vyrážejí do města například za kulturou,“ doplnil Šváb.