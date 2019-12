Exministr Staněk propadl ve volbách domovské buňky. O nic nejde, tvrdí

Staněk dostal v hlasování pouhých 17 hlasů ze 49 možných, podle svých slov to ale za problém nepovažuje.

„Svému nezvolení do předsednictva olomoucké ČSSD nepřipisuji žádný větší význam. Bývalo zvykem, že poslanci zvolení za Olomoucký kraj na kandidátní listině ČSSD se účastnili jednání místních, okresních i krajských předsednictev coby hosté a věřím, že se na tomto nic nemění,“ odpověděl MF DNES v emailu na zaslané otázky.

Staňka ve funkci šéfa vystřídala Jana Nováková, tajemnice krajského šéfa ČSSD Jiřího Zemánka.

„Neměla jsem soupeře, Tonda Staněk už neprojevil zájem se o předsednickou funkci ucházet,“ řekla MF DNES.

Sám Zemánek uvedl, že Staňkovo nezvolení je čistě rozhodnutí olomoucké buňky. Dodal, že podobné scénáře provází osudy více politiků, kteří odejdou z regionů do Prahy.

„Vždycky, když vystoupáte v té stranické struktuře do těch nejvyšších pater a odjedete do Prahy, tak vás čeká tento osud, protože jdete od těch lidí pryč. Oni chtějí mít svého předsedu tady a nezáleží tolik na tom, zda jste v práci úspěšný, nebo neúspěšný,“ myslí si Zemánek.

Staňkovi uškodilo tažení proti ředitelům olomouckého muzea

V politických kuloárech se však mluví i o dalším důvodu. Tím bylo Staňkovo působení v celostátní politice, a to i ve vztahu k Olomouci. Několik zdrojů MF DNES poukázalo na to, že když lokální politik odejde do celostátní politiky, očekává se od něj snaha pomáhat co nejvíce domovském regionu.

Místo toho však Staněk rozpoutal válku mezi ministerstvem kultury a Muzeem umění v Olomouci (MUO), která vyústila v odvolání ředitele MUO Michala Soukupa a dvě Staňkova trestní oznámení – na Soukupa a předchozího ředitele muzea Pavla Zatloukala. Obě se přitom ukázala jako nepodložená a policie je před časem smetla ze stolu.

Staňkovo ministerské angažmá přitom začalo jeho „olomoucké vztahy“ citelně poznamenávat už brzy po jeho nástupu do čela resortu loni v létě. Tehdy byl současně stále ještě i primátorem, nicméně na radnici se objevoval jen sporadicky a jeho chování postupně začalo vadit i jeho tehdejším podporovatelům.

„Dával dost najevo, že je teď v nejvyšším patře politiky, že Olomouc přerostl. Arogantním a povýšeným chováním tady postupně spoustu lidí naštval,“ popsal MF DNES člověk, který se v okruhu lidí blízkých tehdejšímu primátorovi pohyboval.

„Bylo znát, že má pocit, že už si nepotřebuje nechat od nikoho v Olomouci radit. Jak se ukázalo i v událostech, které pak rozpoutal kolem Muzea umění, možná by se mu nějaká dobrá rada bývala hodila. Nejsem si ale bohužel jistý, že by si už nyní uvědomoval, že některé věci byla chyba. A možná i to se mu při volbě v městské organizaci někteří členové rozhodli dát najevo,“ dodal.

Na kandidátku pro krajské volby se zatím se Staňkem nepočítá

Nová šéfka olomoucké ČSSD Nováková se nechce ke Staňkovu působení vracet.

„Vzhledem k situaci tuhle věc už nechci komentovat. Je to tak, jak to je,“ řekla.

Sám Staněk si za svým působením na ministerstvu stojí. „Situace na ministerstvu kultury a v některých příspěvkových organizacích zřizovaných ministerstvem nebyla příznivá a bylo třeba učinit mnoho nepopulárních kroků,“ tvrdí Staněk.

„Uvědomuji si, že kdybych nic nedělal, přepnul řízení ministerstva na autopilota a nechal rozhodovat náměstky, tak jak to bylo zaběhnuté v minulosti, asi bych neměl problém a možná bych stále byl ministrem, ale sám před sebou a svým svědomím bych neobstál,“ dodává.

Zemánek připouští, že Staňkova válka s muzeem se mohla na vztazích v Olomouci podepsat, zároveň dodal, že Staněk má ve zbytku kraje stále podporu.

„V jiných částech kraje není pan Staněk vnímán příliš kontroverzně. To zásadní hodnocení je skutečně v tom, že se plně věnoval řízení ministerstva a nemohl se tedy plně věnovat Olomouci. Zaplatil daň v místní organizaci,“ říká Zemánek.

Na kandidátce do krajských voleb, které se budou konat za rok, však se Staňkem nepočítá.

„Já jsem s panem Staňkem hovořil o tom, že by pomohl, jak bude moct, a v tom, v čem je zkušený, tedy v kultuře. Je potřeba povědět, že má lidem co říct. Bude působit jako poslanec a podpoří nás v kampani,“ uvedl Zemánek.

Politolog: Staněk ztratil důvěru dřív, než přestal být ministrem

Mimochodem na krajské úrovni již nějaký čas probíhají v ČSSD debaty, zda má do voleb strana jít pod „vlastní značkou“, nebo v předvolební koalici s nestraníky pod jiným jménem.

„Sociální demokracie by měla zvažovat všechny možnosti. O variantě účasti odborníků buď na kandidátce, nebo v nějakém spojení, debata probíhá a zatím není rozhodnuto. Byli bychom bláhoví, kdybychom neotevřeli stranu, jak už jsme chtěli v parlamentních volbách,“ říká Zemánek.

Podle politologa Tomáše Lebedy z Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci však Staňkovy výsledky ve vnitrostranickém hlasování hovoří samy za sebe.

„Domnívám se, že Antonín Staněk ztratil důvěru vlastní mateřské organizace ještě dřív, než přestal být ministrem. Jeho kroky byly v Olomouci hodnoceny velmi negativně,“ říká Lebeda.

„Já si dokonce myslím, že ztratil důvěru už v době, kdy byl primátorem. Když se podíváte na výsledek, který ČSSD udělala v posledních komunálních volbách potom, co byl primátorem, tedy že se jen těsně dostala do zastupitelstva, tak se není co divit, že výsledky jeho práce nejsou hodnoceny pozitivně,“ doplnil.