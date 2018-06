V léčebně v Říčanech přibývá obézních dětí, podle lékařů jim chybí pohyb

Splatit musela téměř 4 miliony korun a dlouhodobě se potýkala s nedostatkem pacientů. Nyní je na vzestupu, přicházejí sem noví lékaři, fyzioterapeuti, zdravotní sestry i výchovní pracovníci.



„Léčebna se zdvihla ze dna, přicházejí noví lékaři i pacienti. Olivovnu vlastní na rozdíl od dob minulých napůl město Říčany a Praha a ty na období zima až jaro poskytly finanční pomoc ve formě půjčky a dotace, protože je v jejich zájmu zachovat toto špičkové zařízení pro další generace,“ uvedl ředitel Miroslav Vacek. „Předchozí pohledávky, například za energie, jsou již splaceny nebo se řádně splácejí,“ doplnil a vysvětlil, že areál se nachází v dobrém stavu. Navíc má lesopark s hřišti a bazény.

Narůstá počet obézních dětí

Nejvíce ji využívají děti s respiračními problémy a stoupá počet dětských pacientů s obezitou. Ročně jich přijmou kolem 200. Podle lékařů se změnil zásadně styl současného života, dětem chybí pohyb.

„Ještě celkem nedávno děti většinu svého volného času trávily venku, stále někde běhaly, skákaly a lezly. Dnes je do školy vozí rodiče autem, po škole je drží doma, v lepším případě je rozvážejí po sportovních či tanečních kroužcích,“ řekl pediatr a alergolog Karel Černý, který nastoupil do Olivovny loni v říjnu jako vedoucí lékař. Předtím pracoval na pražských dětských klinikách v Motole a na Bulovce. Po řadu let měl také možnost působit na klinických pracovištích střední a západní Evropy i v USA na klinickém výzkumu. Podle něj také dnešní děti mají téměř neomezený přístup ke kaloricky bohatým jídlům s vysokým obsahem tuku a koncentrovaných cukrů.

„Když obézní děti u nás pobudou obvyklých pět týdnů, většinou ztratí pět až deset procent své původní váhy. Není to ale jen o honění se za procenty. Obézní děti mají nepoměr mezi tukovou a svalovou tkání a my se snažíme, aby se jim tento nepoměr upravil,“ poznamenal Černý. Dostávají se sem pacienti, které motivoval už jejich pediatr, a tak většinou spolupracují.

„Často vidíme pokroky ve výkonnosti. Například provádíme šestiminutový test chůzí. Jsou děti, které na začátku ani nezvládnou těch šest minut nepřetržité chůze, je to pro ně prostě nezvyklý, až nedosažitelný výkon. Na konci pobytu to zvládnou, a dokonce se zlepšují,“ upozornil Černý.

Léčebna má dobře vybavenou posilovnu, několik tělocvičen, děti celoročně pravidelně plavou v krytém plaveckém bazénu, k zapůjčení jsou trekkingové hole a horská kola. Navštěvuje je i youtuber a parkourista s přezdívkou Tary. S dětmi cvičí a ukazuje jim, jak být fit. Jelikož je pro mladou generaci velkým vzorem, má velký vliv a obézním dětem dodává sebevědomí.

Vyléčí dětské „ublinkávání“

Děti se ale musí naučit i správně stravovat. Dostávají proto racionální výživu, jedí pětkrát denně, ale bez přejídání. „Ovoce, zelenina, ryby a netučná jídla jsou pro řadu z nich zpočátku až nepřijatelná. Díky výchovné práci našich nutričních terapeutek ale začínají postupně přicházet na chuť zdravějšímu jídlu a odcházejí s tím, že taková strava může být dokonce pestrá a chutná. Ostatně učí se zde i trochu vařit,“ popsal Černý. Důležitou pozici v programu zaujímá psycholog.

Olivova léčebna Patří k nejstarším zařízením pro děti ve střední Evropě. Pomáhá pacientům s onemocněním dýchacích cest, pohybového ústrojí a trpícím obezitou. Zařízení bylo otevřeno v roce 1896 z popudu manželů Olivových. Zpočátku poskytovalo sociální služby, později převážila jeho zdravotnická funkce. V roce 1980 byl ústav profilován na léčebnu dětí s nespecifickým onemocněním horních cest dýchacích. Nachází se v lesoparku, který je součástí Říčanského lesa, sousedí s Voděradskými bučinami a povodím Rokytky. Léčebný pobyt (4 až 5 týdnů) je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Dětem do šesti let hradí pojišťovna také doprovod rodiče. Součástí je mateřská a základní škola a volnočasové aktivity. Pacienti 2015 - 751 2016 - 536 2017 - 604

Olivovna se ale také zabývá unikátní léčbou dětí s refluxní chorobou jícnu, což je problém s častým proniknutím obsahu žaludku do jícnu. „Únik kyselého a enzymaticky aktivního obsahu ze žaludku zpět do jícnu a přilehlých částí (nosohltan, hrtan, průdušky – pozn. red.) vyvolává chronické záněty v těchto oblastech,“ vysvětlil Černý. Časté „ublinkávání“ se stává při prohloubeném dýchání, dušnosti, dráždivém kašli i po ulehnutí.

V Česku existuje několik ambulantních zdravotnických pracovišť, která se zaměřují na tuto problematiku. Olivovna je ale zatím jediným, kde se léčba a rehabilitace chronické refluxní choroby jícnu odehrává v ústavních podmínkách. Nepodávají se žádné léky, nepíchají injekce, používají se jen speciální cviky a respirační pomůcky.

Léčebna přijímá pacienty od jednoho roku do 18 let. Pobyt tu trvá čtyři až pět týdnů, i proto se zařízení potýká s obavami rodičů, aby nezameškali školní docházku. Ti proto využívají jen týdenní pobyty nebo letní prázdniny. V areálu ale funguje i základní škola, v níž učitelé zajišťují plnohodnotnou školní výuku, děti dostávají domácí úkoly, jsou zkoušeny a známkovány.

Nejmenší část pacientů tvoří děti s ortopedickými vadami, s poúrazovými a pooperačními stavy. Nejčastějším onemocněním byla loni funkční vada chodidla.