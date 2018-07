Soud zprostil trenéra Petrželu obžaloby z vyhrožování. Chyběl důkaz

Zprávy na Hájkův mobil dorazily v době, kdy Baník s Opavou soupeřili o postup do nejvyšší fotbalové soutěže. První z 30. dubna zněla: Tak poslouchej, ty zmr... Ještě jedna levárna proti Baníku a uvidíš, co se bude dít. Dej si pojistit celou rodinu.“ Podle zjištění vyšetřovatelů ji poslal někdo z dálnice nedaleko Brna.

A 4. května zapípala další, tentokrát ze stejného čísla, ale poslaná z ostravského stadionu Bazaly: „Ty zloději a gaunere, za krátkou dobu si pro tebe přijedou. To sis vážně myslel, že z toho vyvázneš, pane místopředsedo? Z toho, co předvádíš s Opavou, to je taky na kriminál, hajzle zlodějskej.“

Vyšetřování skončilo obžalobou známého trenéra Petržely, který kromě Baníku trénoval například Zenit Petrohrad, pražské kluby Slavii a Spartu a naposledy Zlín. Petržela vinu odmítal. „Nemám s tím nic společného,“ prohlásil při prvním líčení v květnu.

Státní zástupce pro něj žádal podmínku. Poukazoval hlavně na zjištění, že mobilní telefon v té době užíval právě Petržela. Zmínil také jeho pověst poněkud svérázného člověka, který si rozhodně nebere servítky.

Mobil mohl zneužít někdo jiný

Obhajoba naopak zmínila, že se Petržela s Hájkem osobně neznali. „Navíc to byl telefon, který v kanceláři volně ležel a mohl ho používat kdokoliv. V Baníku bylo dost bývalých hráčů Opavy, kteří pana Hájka znali. A i jeho číslo,“ řekl Petrželův obhájce.

Podivoval se také nad tím, že případ skončil u soudu. A zmínil, že funkcionář sportovního klubu musí počítat s tím, že se něco takového může stát. „Je to jako u politika. Ten si také musí být vědom, že mu někdo bude vyhrožovat třeba smrtí,“ prohlásil.

Soud nakonec Petrželu obžaloby nepravomocně zprostil. Soudce řekl, že se nepodařilo stoprocentně prokázat, že textovky poslal právě on. Sice prý bylo zřejmé, že mobil používal, ale nebylo to jeho hlavní číslo. A vzhledem k velmi řídkému využívání mobilního telefonu ani nebylo možné vyloučit, že ho mohl zneužít někdo jiný.

„Soud si proto netroufá konstatovat, že SMS poslal obžalovaný,“ řekl soudce.

Zjistit, kde byl v té době Petrželův hlavní mobil, již nelze

Pozastavil se přitom nad tím, že při vyšetřování nikdo nesrovnal místa využívání mobilu, ze kterého někdo psal textovky, s Petrželovým hlavním telefonem. Například jestli nebyly v době zaslání zpráv na stejném místě.

„To však už jako důkaz nelze zajistit, protože mobilní operátor takové záznamy musí uschovávat šest měsíců,“ poznamenal.

Petržela se ze soudního jednání omluvil a jeho vyjádření k rozsudku se dosud nepodařilo zjistit. Jeho obhájce odmítl cokoliv komentovat.

Hájkovi nejvíce vadí, že stále neví, kdo mu výhrůžky poslal. „Proto ještě zvážíme odvolání. Je mi líto, že legislativa a zákony pokulhávají, a i když logika hovoří jasně, tak soud nemůže viníka určit,“ řekl.