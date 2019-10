Afričana soudí za znásilnění dívky u Lukavce, sperma na jejím těle nevysvětlil

Podle obžaloby cizinec dívku při náhodném setkání uchopil zezadu, povalil ji na zem a začal líbat na ústa a prsa.

Ona se podle spisu bránila mimo jiné šťoucháním do jeho oka, přičemž on z ní strhal oblečení a vykonal nechráněnou soulož.

Muž dosud s nikým nekomunikoval, před soudem se však rozhodl vypovídat. Mluvil francouzsky.

„Ona se na mě podívala a já ji pozdravil mávnutím. Reagovala na mě, jako kdybych byl nějaký zloděj. Pak na mě hodila telefon a začala křičet. Měl jsem strach, jaký by ten její křik pro mě mohl být důsledky,“ popsal před trestním senátem.

Prý se dívce snažil vysvětlit, že potřebuje pomoc, jídlo.

„Začala utíkat, já běžel za ní, abych jí dal ten telefon. Ona si ale myslela, že chci něco jiného. Dotkl jsem se jí, protože jsme jí chtěl dát ten telefon, ona mě mlátila. Pak spadla na zem,“ uvedl s tím, že na místo v jednu chvíli přišel kvůli dívčině křiku i jistý muž a začal ho bít.

Když se soudkyně obžalovaného zeptala, jak si vysvětluje, že se na těle dívky našlo jeho sperma a sliny, odpověděl, že k tomu se nechce vyjadřovat. Na další dotaz, zda měl s dívkou pohlavní styk, uvedl, že neví.

„Víceméně vím, z čeho mě obviňujete. Když ona to říká, že se to stalo, tak je možné, že to je pravda. Když budou důkazy, tak to přijmu,“ řekl. „Já si nepamatuji, že bych s ní měl sex.“

Prý je občanem Mali, ale narodil se v Libyi. Z Německa podle svých slov plánoval cestovat do Francie.

Obžalovaný odpovídal na něco jiného a říkal, že nerozumí otázce

Často odpovídal na něco jiného, než se ho předsedkyně senátu ptala. Několikrát řekl, že nerozumí otázce.

Jeho výpověď zároveň obsahovala celou řadu rozporů. Například řekl, že se v Německu nedopustil žádného násilí. Soudkyně Alexandra Šetková však vzápětí přednesla ze záznamů ze spisu informace o fyzických útocích na tamní úředníky.

„Byl jsme v právu, dal mi špatný termín schůzky,“ opáčil obžalovaný.

Když se ho soudkyně zeptala, proč dříve neřekl, v jakém jazyce chce komunikovat a řádně nevypovídal, odvětil, že se necítil dobře, že ho bolely oči a hlava. Má totiž podle svých slov zdravotní problémy, protože v Německu musel leckdy i ve vysokých mrazech spát venku.

Muž zároveň vypověděl, že pokud najde v Česku „způsob života“, zůstane v budoucnu klidně i tady.

Do Česka přijel z Německa, kde ho právě propustili z vězení

Obžalovaný do Česka přijel vlakem poté, co ho v Německu propustili z drážďanského vězení, kde byl kvůli jízdě načerno. Neuhradil totiž peněžitý trest a musel tak putovat za mříže. V sousední zemi ho zároveň vyšetřovali kvůli vyhrožování sociálnímu pracovníkovi.

Jak přesně se ocitl na místě znásilnění, není jasné. Spekuluje se, že ho v nedaleké stanici vysadil průvodčí kvůli neplatné jízdence.

Muž v Německu v minulosti neúspěšně žádal o azyl a měl dva roky na opuštění země. Tamní úřady ho zařadily mezi osoby určené k deportaci, protože ale neměl žádné doklady a nekomunikoval, nemohly ho deportovat do vlasti.

Čeští policisté ho zadrželi krátce po činu. Jeho totožnost ověřili porovnáním jeho otisků prstů s údaji německých úřadů. Je ale otázkou, zda jde o jeho skutečnou identitu. V Německu v minulosti uvedl, že je z Libye.

Když ho litoměřický soud v červnu poslal do vazby, k činu se nejprve přiznal, vzápětí však vinu odmítl. Mluvil heslovitě v několika různých jazycích. Soudci například řekl, že nechce do vězení, ale do Francie.

Muž obviněný ze znásilnění šestnáctileté dívky před soudem 20. června 2019: