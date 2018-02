Přesun budějovického okresního soudu do kasáren může stát 330 milionů

Více komfortu pro soudce, advokáty i veřejnost, dostatek parkovacích míst a řadu další předností má mít nové sídlo Okresního soudu v Českých Budějovicích.

Zatímco dnes mu musí stačit poměrně skromné a hlavně malé prostory na Lidické třídě, v brzké budoucnosti se má přesunout na lépe položené místo do areálu Žižkových kasáren, které jsou dlouhodobě nevyužívané.

„Máme hotovou projektovou dokumentaci a potřebujeme získat územní rozhodnutí. Dvě kasárenské budovy bychom kompletně opravili a jednu novou v proluce vybudovali. Pro veřejnost to bude určitě pohodlnější, bude tam dost prostoru pro nahlížení do spisů,“ uvedl předseda českobudějovického okresního soudu Pavel Pavlátka.

Nové využití tak najde část areálu, která je blíže k centru. Na přestavbu má soud podle slov předsedy přislíbené státní peníze. Budovy kasáren sice zvenku nevypadají dobře, ale jejich celkový stav je slušný. Odhadované náklady jsou i přesto 330 milionů korun.

„Naše představa byla taková, že bychom mohli začít stavět ještě do konce letošního roku, jenže to asi nebude možné. Důvodem jsou komplikace související s aktualizací územního plánu Českých Budějovic,“ vysvětlil Pavlátka.

Hrozí zrušení aktualizace územního plánu

Poslední velká úprava územního plánu města je z roku 2015, ale podle krajského úřadu má chyby takového rozsahu, že hrozí zrušení aktualizace.

V některých částech je dokonce v rozporu se stavebním zákonem, tvrdí Krajský úřad Jihočeského kraje, který dokument přezkoumal a navrhuje jeho zrušení.

A právě u kasáren našel úřad v dokumentu chyby kolem definování funkce staveb. Stejné komplikace má kvůli územnímu plánu i Jihočeská vědecká knihovna, která plánuje dostavbu budovy na Lidické třídě.

Město se naopak domnívá, že postupovalo správně. „K rozhodnutí kraje jsme poslali připomínky a nyní čekáme na rozhodnutí,“ reagoval náměstek primátora Petr Podhola (ČSSD).

Pokud nebude úprava z roku 2015 platit, zůstane platný plán z roku 2000 i se všemi pozdějšími změnami. Pak je možnost zahájit znovu úpravu, nebo začít s přípravou úplně nového územního plánu.

Okresní soud ovšem o přestěhování hodně stojí. Současná budova na Lidické je pro dnešní potřeby malá, dříve tam byla třetina zaměstnanců. Také proto musí část zaměstnanců sídlit na Zátkově nábřeží v objektu krajského soudu.

„Jsme tak rozdělení do dvou míst a to není ideální. Pokud by rekonstrukce kasáren postupovala po etapách, tak bude prioritní přestěhovat trestní část, pak by následovala civilní,“ nastínil už dříve Pavlátka.

Stěhování úředníků opět ve hře

Další část kasáren, dvě velké budovy blíž k nádraží a část pozemků má ve vlastnictví také město České Budějovice. Když objekty před zhruba čtyřmi lety získalo, přišel tehdejší náměstek primátora a současný radní Miroslav Joch (ČSSD) smyšlenkou, že by se tam mohli přestěhovat úředníci, kteří jsou dnes rozmístění v několika budovách.

„Pro občany není stávající stav dobrý. Sestěhováním by se situace výrazně zlepšila. Kasárna jsou blízko autobusového i vlakového nádraží, byly by tam mnohem lepší možnosti pro zaparkování. Úřad totiž není jen pro občany Budějovic, ale slouží také pro dalších 79 obcí a měst z okolí,“ upozornil Joch.

Radnice se myšlenkou vážně zabývala, ale nakonec nezískala takovou podporu. Současné vedení se k ní však opět vrací. Zvažuje, že by se do kasáren přestěhovali magistrátní úředníci, jejichž působnost přímo spadá pod výkon státní správy.

„To znamená například stavební úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ochrany životního prostředí, ale třeba i matrika,“ vyjmenoval primátor Jiří Svoboda (ANO).

Pak by mohli úředníci opustit třeba budovu v Kněžské ulici. Tajemník už zpracovává materiál, který se touto možností využití kasáren bude zabývat.

Podle opozičního zastupitele Tomáše Bouzka (TOP 09) bude záležet, zda převáží klady a přínosy případného stěhování.

„Jedna věc je investice, druhá pak i samotný provoz. Ale pro občany by to určitě bylo výhodné a přehlednější než dnes,“ domnívá se Bouzek.