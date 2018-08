Okresní dožínky na Chomutovsku

Sjede se zemědělská technika, historická, starší, novější i nejnovější, z celého okresu.

První stroje (traktor Lamborghini a kombajn Fendt) pojedou z Račetic do Března. Tam se k nim přidají kombajn ze školního statku v Kadani a traktor Zetor.

Z Račetic vyjedou ve 13:30 hodin, z Března ve 14 hodin. Postupně se k nim budou připojovat další v Údlicích (odjezd ve 14:30), Všestudech (odjezd v 15:00), Strupčicích (odjezd v 15:15) a Okoříně (odjezd v 15:30). V 15:40 dojedou do Vrskmaně ke sportovnímu areálu.



Zde se přidají koně a společnou cestou projedou celou ves, aby dojeli v 16 hodin zpět na sportovní areál. Zde již bude čekat hospodář, kterému bude předán dožínkový věnec.



Následovat bude zábava a dožínková hostina za doprovodu kapely Country 5 (od 15 do 18:50 hodin) a Elegance (od 19:10 do 24 hodin). Kdo by se chtěl (i s technikou) přidat, je zván.

Pro děti i dospělé bude připraven doprovodný program (skákací hrad, ukázky historické techniky, jízda na koních pro děti apod.). Určitě se je na co těšit.

Vstup se neplatí. Všechny časy jsou orientační