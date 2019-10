ANALÝZA: Co bude s OKD? Možná pět šest let a fajront

Rozhodnutí totiž ovlivní životy tisíců obyvatel kraje. Jak ty, kteří v těžební společnosti přímo pracují, tak zaměstnance z přidružených firem i odběratele.

„OKD je významný zaměstnavatel v Moravskoslezském kraji. Má navíc dlouholetou tradici,“ říká Bohuslav Čížek, hlavní ekonom a ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Bez černého uhlí se některé výrobní procesy, například v ocelářství, zatím stále ještě neobejdou. A OKD je v Moravskoslezském regionu bezpochyby klíčový zdroj koksovatelného uhlí pro tamní hutě.“

Jasněji bude s novými daty

Společnost OKD, jež si před časem prošla klinickou smrtí v podobě insolvence, nyní řeší svou budoucnost. Jak dlouho ještě bude těžit uhlí, v jaké kvalitě a hlavně za kolik. Jasněji by vedení OKD mělo mít ještě letos. Na podzim chtěl současný výkonný ředitel OKD Michal Heřman mít k dispozici data, na jejichž základě se následně rozhodne o budoucnosti firmy.

„Potřebuji nejméně tři měsíce, abych připravil nový dokument. Ten by nahradil reorganizační plán a nastínil, jak nejlépe může OKD po ekonomické stránce fungovat,“ řekl Heřman na konci června, několik týdnů po svém nástupu do funkce. „Velmi podstatným faktorem ale bude odhad budoucích cen jak koksovatelného, tak energetického uhlí po roce 2021.“

Ekonomika těžby je v současnosti alfou a omegou budoucnosti OKD a doby těžby uhlí na Karvinsku. Odhadovat vývoj cen uhlí v delším časovém horizontu je však jako věštit z křišťálové koule. Cena uhlí se jen v posledním roce výrazně propadla. Například US index černého uhlí byl 11. září 2018 na hodnotě 79,86, o rok později, 11. září 2019, už činil jen 34,17.

A uhlí dochází. Ještě letos uzavře firma Důl Lazy, který je v podstatě vytěžen, sousední Důl Darkov na tom není o mnoho lépe. „Například Důl Lazy těžil tak dlouho jen proto, že byla dobrá cena uhlí, jinak by zde těžba skončila už dříve,“ podotkl Heřman.

A s ubývajícím počtem šachet se snižují i synergické efekty. Čímž logicky rostou náklady na těžbu.

Začarovaný kruh

Uhlí ubývá, těží se jej méně a podle některých odběratelů klesá i jeho kvalita. Dochází hlavně koksovatelné uhlí. To je to dražší, kvalitnější a žádanější. A bylo to právě koksovatelné uhlí, co postavilo Ostravu, Karvinou, Havířov...



„Podle statistik ministerstva průmyslu a obchodu za první pololetí letošního roku OKD vytěžilo 980 tisíc tun koksovatelného uhlí a jen 533 tisíc tun energetického uhlí. Ještě loni byl poměr využití černého uhlí padesát na padesát. Z toho je patrné, že se černé uhlí stále více využívá v procesech, kde je nenahraditelné,“ vysvětluje Čížek ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Koksovatelné uhlí chtějí hutě v Ostravě, Třinci, využívala by jej i koksovna společnosti OKK, kdysi patřící OKD. „V posledních letech z OKD bohužel odebíráme jen minimum uhlí. Kvalita a sortiment koksovatelného uhlí těženého v OKD se výrazně zhoršila a v našem výrobním programu tak zastává jen nevýznamnou roli,“ přibližuje Zdeněk Durčák, generální ředitel společnosti OKK Koksovny.

OKD přitom podle něj koksovatelné uhlí ještě těžit může. „Víme, že OKD disponuje zásobami velmi kvalitního koksovatelného uhlí, tyto by se ovšem musely zpřístupnit za cenu nemalých investic a je otázkou, zda je takové investice OKD připraveno učinit,“ míní Durčák.

Náklady na útlum těžby mohou dosáhnout až desítek miliard

O tom, kolik bude OKD investovat do otvírky nových slojí, se má rozhodnout právě na základě dokumentu v současnosti vznikajícího.



Na misce vah ale bude hrát nezanedbatelnou roli také zátěž, již před sebou OKD tlačí, náklady na útlum a následnou likvidaci následků těžby. Což je položka, kterou je nutno počítat v řádech miliard, spíše však desítek miliard korun. A na to vše si má OKD ještě vydělat.

O energetické uhlí, kterého je na Karvinsku většina, až takový zájem není. Byť i to má své kupce. Hlavně v elektrárnách a v teplárnách. Ale nejen tam.

„OKD je historicky klíčovým zdrojem koksovatelného a energetického uhlí pro naši huť,“ říká Václav Habura, ředitel pro prvovýrobu a člen představenstva společnosti Liberty Ostrava, někdejší Nové huti. „Z OKD odebíráme více než polovinu naší celkové spotřeby koksovatelného uhlí a více než 75 procent energetického uhlí. Uhlí z OKD je tedy pro nás z hlediska udržení plynulosti výroby zásadní.“

Dalším přínosem uhlí z OKD je pro huť fakt, že šachty leží jen pár kilometrů od závodu postaveného na jihovýchodním okraji Ostravy, což je výhodné jak z hlediska ceny dopravy, tak rychlé reakce na aktuální potřeby. A obdobně na tom jsou i v nedalekém Třinci.

Uhlí pro výrobu koksu je pouze v OKD

„Třinecké železárny byly s doly historicky propojeny v původní Báňské a hutní společnosti. Současný způsob výroby surového železa je stále pevně spojen s uhlím pro výrobu koksu, který slouží jako palivo i redukční činidlo ve vysoké peci,“ vysvětluje generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek. „Jde o velmi kvalitní uhlí, jež se vyskytuje pouze v dolech OKD. Představuje část dodávek pro potřeby hutě, takže zastavení těžby by pro nás bylo rozhodně komplikací.“



Energetické uhlí od společnosti OKD odebírají hlavně společnosti ČEZ a Veolia. ČEZ černé uhlí využívá například ve své elektrárně v Dětmarovicích, Veolia zase ve svých teplárnách.

„V současné době je pro teplárenství černé uhlí stále strategickou surovinou. Postupně snižujeme spotřebu uhlí v našich teplárnách v rámci ekologizace a modernizace technologií a nahrazujeme ho biomasou a dalšími alternativními palivy, šetrnějšími k životnímu prostředí, ale OKD stále patří ke stěžejním dlouhodobým partnerům a dodavatelům uhlí pro naše teplárny,“ objasňuje generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR Josef Novák.

Teplárenská firma s postupným útlumem těžby v OKD počítá, připravuje své teplárny i na zpracovávání odpadů a podobně.

„Podle dostupných podkladů nepředpokládáme těžbu po roce 2030. Pro region i pro firmy spolupracující s OKD je důležité, aby útlum těžby probíhal postupně a plánovaně. Naše podnikatelské plány přizpůsobujeme tak, abychom byli připraveni na ukončení těžby OKD. Z důvodu dostupnosti a ceny uhlí z OKD jsme už v minulosti využívali uhlí i z jiných zdrojů, například z Polska a Ruska,“ dodal Novák.

Po uhlí ze zahraničí už sahá také společnost ČEZ. „Dříve bylo OKD naším hlavním a takřka jediným dodavatelem, uměli nám dodat přesně takovou kvalitu uhlí, jakou jsme potřebovali. V současnosti je na trhu s uhlím velká konkurence a OKD je dnes jedním z mnoha našich dodavatelů, takže i co se týče kvality, můžeme si vybírat z mnoha nabídek,“ uvedl generální ředitel dětmarovické elektrárny Vlastimír Kontrik.

Na cenu uhlí má vliv i doprava

„Hlavní současnou výhodou uhlí z OKD je doprava, šachty jsou od elektrárny jen pár kilometrů. U všech dalších dodavatelů se doprava promítá do vyšší ceny, což ale na druhou stranu zase srovnává konkurenci na trhu. Máme s OKD historicky výborné kontakty v podstatě už od zahájení provozu elektrárny Dětmarovice, takže bych si samozřejmě přál, aby spolupráce pokračovala co nejdéle. Ale chápu, že rozhodující bude ekonomika provozu,“ doplnil Kontrik.



Zástupci většiny důležitých firem z regionu oslovených MF DNES by upřednostnili pokud možno co nejdelší těžbu, alespoň do roku 2030. Současné plány počítají s dolováním uhlí do roku 2024. Co bude dál, se rozhodne v příštích měsících.