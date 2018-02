Odvolejte Okamuru a Roznera, žádal průvod proti popírání romského holokaustu

„Jsem rád, že se tady sešli ti, kterým takové výroky nejsou ukradené,“ děkoval lidem hlavní organizátor průvodu proti popírání romského holocaustu Robin Stria.

Vyzýval také lidi, aby podepsali petici za odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny a Miloslava Roznera z mandátového a imunitního výboru. „Petice bude i online. Na internetu budete moci poslancům napsat také dopis a snažit se je přesvědčit, proč by měli tyto politiky z funkcí odvolat,“ pokračoval Stria ve svém projevu. Lidé archy hojně podepisovali.

Po páté hodině vyrazil přibližně třísethlavý průvod z Moravského náměstí po ulici Milady Horákové až k Památníku obětí holocaustu na náměstí 28. října. Po celou dobu účastníci drželi pietu a nevykřikovali žádná hesla, jen v klidu šli s hořícími svíčkami v rukou.

Ty pak položili právě u památníku, kam dorazil i brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

„Není malé, nebo velké utrpení, ale je jen úcta k tomu, co se stalo. To je to nejvyšší, co by mělo být na zákonodárné úrovni respektováno. Jsem rád, že máme tady tuto možnost se takto vyjádřit, protože to, co se odehrává kolem nás není normální,“ prohlásil primátor.

K němu se přidal i romský hudebník Gejza Horváth. „Je naprosto neuveřitelné, co je možné v naší demokratické společnosti. Je to potupa české demokracie, politiků, historiků a především Romů, kteří v koncentračních táborech zahynuli,“ sdělil Horváth.