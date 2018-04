Obrazy honů ukryli před nacisty do Kanady. Teď jsou zpět na zámku Ohrada

Není obvyklé, aby už při projektování stavby navrhoval architekt dispozice místností podle velikosti obrazů. Na Ohradě v Hluboké tomu tak ale bylo. Kníže Adam František ze Schwarzenbergu počítal už při tvorbě projektu zámku s tím, že v hlavním sále budou viset velkoformátová plátna štvanic, a nechal jim přizpůsobit rozměry stěn.

V roce 1706 pozval Schwarzenberg na své hlubocké panství vídeňského malíře Johanna Georga de Hamiltona (1672-1737) a pověřil ho, aby namaloval deset obřích olejomaleb s náměty štvanic. Více než deset let se Hamilton účastnil honů, pozoroval zvířata při štvanicích, nechal si přivážet dokonce až z Ruska či Polska zabitá zvířata, aby je použil jako modely. Obrazy pak visely v sále loveckého zámečku Ohrada více než dvě stě let.

Těsně před obsazením pohraničí nacisty na konci září roku 1938 nechal Adolf ze Schwarzenbergu tyto cenné obrazy pro jistotu převézt do bezpečí. Putovaly až do Kanady a po druhé světové válce byly zapůjčeny do muzea v Rakousku.

Před deseti lety památkáři zjistili, že jsou plátna vystavená na zámcích v rakouském Štýrsku. Po řadě jednání se stávajícími majiteli získali souhlas s pořízením jejich kopií. Ty jsou nyní zavěšené v původních rámech, které nemohly být kvůli své velikosti odvezeny společně s obrazy a zůstaly po celá léta uloženy na půdě Ohrady.

„Návrat pláten na zámek Ohrada je významnou událostí, protože jsou nedílnou součástí interiéru. Děkujeme památkovému ústavu, bez jehož snahy a jednání by kopie nevznikly. Ještě stále musíme napravovat škody, které památkám vznikly za minulých režimů, a i toto je jeden z malých, ale významných detailů, kde se to povedlo,“ říká Milan Jan Půček, generální ředitel Národního zemědělského muzea, které zámek spravuje.

Náklady na pořízení děl a úpravu interiéru činily více než půl milionu korun. V Ohradě sídlí Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství. V sousedství je Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou.