Festival ohňostrojů vzdá poctu sloučení Brna i tamním univerzitám

Jako první hladinu přehrady rozzáří ohňostroj tradičního českého účastníka Flash Barrandov SFX. A kvalitní podívanou slibuje i následné soutěžní zápolení tří zahraničních týmů.

Vedle ohňostrojů však Ignis Brunensis letos připomene i několik výrazných kulatých výročí – 150 let od počátku MHD v Brně, 120 let od založení VUT a rovných sto let Masarykovy a Mendelovy univerzity. Navíc před stoletím vzniklo sloučením s okolními obcemi i takzvané Velké Brno.

V soutěžním klání ohňostrůjců se na přehradě premiérově představí Norové a Filipínci. Na úspěchy z předchozích let pak chtějí navázat Portugalci, kterým se v Brně tradičně daří.

„Snažíme se vybírat z mnoha firem hlavně podle formy tvůrců. Každý má lepší a horší období. Norové jsou umělci s vynikající technickou přípravou. Filipínci vědí, co dělají, protože mají oheň v krvi. Portugalci jsou v Brně populární. Máme před sebou atraktivní ročník,“ tvrdí technický ředitel festivalu Jaroslav Štolba.

Na sobotní ohňostroj z české produkce navážou v intervalu středa–sobota–středa tři soutěžní světelné show, ze kterých porotci vyberou tu nejlepší. Přehlídku uzavře v sobotu 15. června epilog z hradu Špilberk v režii dalšího českého účastníka – Ignis Brunensis Teamu.

Připomene kulatá výročí tří brněnských vysokých škol. Ostatně do doprovodné hudby tvůrci zakomponovali také neoficiální studentskou hymnu Gaudeamus Igitur.

Dvě minuty charlestonu

Start všech ohňostrojů je vždy ve 22.30. Letos do nich musí týmy povinně zapracovat dvouminutovou pasáž skladby The Charleston a představení má trvat nejméně 17 minut. O nejlepší podívané letošního ročníku rozhodnou i diváci, ti však mohou vybírat ze všech ohňostrojů včetně nesoutěžních.

Ohňostroje na přehradě Bůh ochraňuj královnu (sobota 1. června)): nesoutěžní, Flash Barrandov SFX, Česká republika

(sobota 1. června)): nesoutěžní, Flash Barrandov SFX, Česká republika Ohňový tanec (středa 5. června): Grupo Luso Pirotecnia, Portugalsko

(středa 5. června): Grupo Luso Pirotecnia, Portugalsko Jazz, jak má být (sobota 8. června): Platinum Fireworks, Filipíny

(sobota 8. června): Platinum Fireworks, Filipíny Bojuj za své sny (středa 12. června): North Star Fireworks, Norsko

(středa 12. června): North Star Fireworks, Norsko Gaudeamus Igitur (sobota 15. června): nesoutěžní epilog na Špilberku, Ignis Brunensis Team, Česká republika

Na očekávaný enormní zájem lidí o přehlídku zareaguje brněnský dopravní podnik výrazným posílením spojů, které jezdí na přehradu. Využít MHD k přesunu doporučují strážníci, kteří ji považují za nejspolehlivější volbu.

„Ve dnech, kdy tvůrci odpálí ohňostroje na přehradě, nasadíme v okolí téměř 80 strážníků. Jsou připravení poradit a pomoci,“ slibuje ředitel Městské policie Brno Luboš Oprchal.

Lidé, kteří na přehradu dorazí autem, jej mohou nechat před základní školou Vejrostova, v ulici Páteřní nebo u Rozdrojovic ve směru od Kuřimi. Jako parkoviště pro 1 200 aut poslouží dočasně také Stará dálnice, a to v sobotu od 17 a ve středu od 19 hodin. Řidiči ale musí nejpozději 30 minut po půlnoci odjet.

Ignis Brunensis však netvoří jen ohňostroje. Součástí festivalu zábavy jsou až do poloviny června také další akce, z nichž se mnohé vážou na zmiňovaná kulatá výročí.

O víkendu 14. až 16. června se lidé můžou těšit na Dopravní nostalgii, která připomene 150 let hromadné dopravy v Brně a zároveň 15 let Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Ulicemi se tak budou prohánět historické autobusy, trolejbusy, tramvaje či parní vlak. Zájemcům se otevře i depo v Maloměřicích nebo vozovna v Husovicích.

Ohňostroj nad Brněnskou přehradou zahnal bouřku: