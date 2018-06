Brněnské ohňostroje vzdají hold výročí státu, hrát k nim bude Dvořák

Tipy na doprovodné akce Motorový paragliding (1. a 2. června na brněnské přehradě): Motoroví paraglidisté poznají republikového mistra. Na hladině přehrady se uskuteční první ročník této disciplíny, závodníci musí zvládnout slalom mezi čtyřmi pylony. A za týden přehrada přivítá světový šampionát v motosurfingu, při němž se po vodě budou prohánět závodníci na motorovém surfovacím prkně. Balonový roj (1. až 3. června na brněnské přehradě): Nad Brnem dvakrát proletí desítka horkovzdušných balonů. Dnes podniknou noční přelet, startovat budou ale i v sobotu ráno. Zájemci si jeden z balonů, do jehož koše se vejde až deset lidí, můžou zblízka prohlédnout. Po skončení první ohňostrojové show se nad pláží Rakovec rozsvítí balony jako žárovky. DigiFest na hvězdárně (9. a 10. června na Kraví hoře v Brně): Na hvězdárně o dalším víkendu představí nejzajímavější filmy loňského roku pro digitální planetária. Lidé mohou vybírat z 37 filmů z bezmála dvacítky zemí světa. Dohromady program nabídne 14 hodin promítání. Letadla a kosmonauti (15. až 17. června na náměstí Svobody v Brně): Pět letadel – historických i moderních kousků – vystaví firma Blue Sky Service v půli června v centru města. Připomene tak sto let československého letectví. „Lidé se podívají přímo do kabin letounů. A protože se budou stroje montovat až na místě, prohlédnou si i tento proces,“ vyzdvihl ředitel společnosti Jakub Jasaň. Letos navíc uplyne 45 let české kosmonautiky, na náměstí Svobody tak lidé uvidí i družice. A v sobotu 16. června mohou přijít na autogramiádu Vladimíra Remka, prvního českého kosmonauta ve vesmíru. Dopravní nostalgie (16. a 17. června v Brně a Kuřimi): Na milovníky historických vozů čeká uprostřed června oblíbená show. Uvidí jezdit staré tramvaje, trolejbusy, autobusy a vlaky po Brně a jeho okolí. „Zájemci si projedou kolečko, v němž vystřídají všechny čtyři dopravní prostředky. Udělají si výlet do Kuřimi, přes Bystrc a hlavní nádraží. Jízdné bude za 80 korun,“ informoval Jiří Horský, ředitel společnosti Kordis, která zaštiťuje akci, na níž se podílí i brněnský dopravní podnik a Technické muzeum. Lidé si mohou prohlédnout také vozovnu v Medlánkách. Pozn.: Kompletní přehled doprovodných akcí na www.ignisbrunensis.cz.