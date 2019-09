Ochráncům přírody v Brodě vadí ohňostroje, radnice zvažuje jejich zákaz

Návrh na regulaci ohňostrojů a pyrotechnických, hlukových či světelný efektů vypracoval výbor pro životní prostředí. „Používání zábavní pyrotechniky je čím dál častější. Přitom je prokázán její negativní vliv na živé tvory,“ vysvětlil předseda výboru, zastupitel a ochránce přírody Václav Hlaváč (Společně pro Brod - Strana zelených).



Podle něj při ohňostrojích trpí zejména zvířata, například psi nebo ptáci. „Navíc už víme, že velké ohňostroje ovlivňují i kvalitu ovzduší. Měřicí stanice ve městě je dokážou zaznamenat,“ doplnil.

Jakým způsobem a zda odpalování ohňostrojů město v budoucnu skutečně omezí, zatím není jisté. „Sám nevím, jak přesně to řešit. Spíše dáváme podnět, aby se tím vedení města zabývalo a našlo vhodnou formu,“ dodal Hlaváč.

Jak nastínil, jednou z možností by bylo vydat novou městskou vyhlášku. Ta by v tom nejpřísnějším znění plošně zakázala jakoukoliv pyrotechniku v ulicích města. V mírnějších verzích by ale mohla stanovit určité výjimky.

Komunisté s vyhláškou nesouhlasí, pochyby má i starosta

Ihned po zveřejnění záměru na pondělním brodském zastupitelstvu se proti nové vyhlášce postavili opoziční komunisté. „Chtělo by to znát počet lidí, kteří si proti ohňostrojům oficiálně stěžovali, jaké množství žádá jejich zákaz. Určitě nejsem pro další regulující vyhlášku. Máme městskou policii. Pokud někoho ohňostroj obtěžuje, ať se obrátí na ni,“ reagoval zastupitel Zdeněk Dobrý (KSČM).

Jak postupovat, zatím neví ani samotné vedení města. „Přemýšlím, zda je vhodné vydávat novou vyhlášku. Mám pochyby o její vymahatelnosti,“ poznamenal starosta města Jan Tecl (ODS).



I přes výhrady zastupitelé v pondělí pověřili radu města, aby se touto problematikou dále zabývala. „Svoláme pracovní seminář, na který pozveme odborníky i představitele měst, kde už ohňostroje zakázali, abychom se o případné formě pobavili,“ nastínil starosta.

Pokud by se ukázalo, že jediným možným opatřením je nová vyhláška, nebylo by její uvedení v platnost nikterak rychlé. „Nejsem si jist, zda bychom ji stihli schválit do konce roku,“ zapochyboval Tecl.

Největší ohňostroj se každoročně koná k výstavě Zahrada

V Havlíčkově Brodě má dlouhou tradici pouze jeden velký ohňostroj. Ten se každoročně koná jako součást dubnové výstavy Zahrada. Vždy v sobotu po setmění ozáří nábřeží řeky Sázavy u hotelu Slunce, sledují ho tisíce lidí.

V uplynulých letech se konal menší i těsně před Vánoci u příležitosti ukončení adventních trhů. Ty ale změnily pořadatele a není tedy jisté, že se ohňostroj uskuteční znovu. Radnice žádnou takovou akci nepořádá. Rachejtle několikrát do roka odpálí sami občané při soukromých oslavách, firemních akcích či svatbách.

Podle dostupných informací je dosud jediným městem na Vysočině s plošným zákazem ohňostrojů Nové Město na Moravě. Pyrotechniku tam zakázali v roce 2013.

„Do památkové zóny nepatří. Ten poslední k biatlonu (k MS konaném v Novém Městě na Moravě v únoru 2013, pozn. red.) byl už dost nebezpečný,“ tvrdil starosta Michal Šmarda.

Místo velkého ohňostroje Praha promítne videomapping

V celé republice už je ale takových měst a obcí několik. Letos v dubnu například používání zábavní pyrotechniky zakázali v Doksech u Máchova jezera. „Čas dozrál. Jezdí k nám hodně turistů, bouchá to tu v zimě, v létě. Už toho bylo moc,“ vysvětlovala starostka Eva Burešová.

K sídlům se zákazem letos přibyly například i Liberec nebo Znojmo. „Bylo to na základě podnětů od občanů. Každá druhá svatba nebo oslava narozenin je dnes doprovázena pyrotechnikou,“ zdůvodnila mluvčí městského úřadu ve Znojmě Zuzana Pastrňáková. Tam ale dostaly výjimku oslavy konce roku a vinobraní.

S výjimkami platí zákaz i v Praze. Tam dokonce na začátku letošního roku začali lidé podepisovat petici za rozšíření zákazu i na Silvestr a Nový rok. I na tomto základě se vedení hlavního města rozhodlo zrušit tradiční novoroční ohňostroj v centru Prahy a místo něho uspořádat videomapping.