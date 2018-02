Z hradeckého okruhu zmizel vrak auta, zřejmě ho dal odtáhnout majitel

Silně poškozené auto stálo v odstavném pruhu v Okružní ulici od začátku listopadu, kdy ho tam při silniční kontrole nechala policie. Zatímco majitel putoval kvůli pozitivnímu testu na drogy a alkohol na protialkoholní záchytnou stanici, vůz zůstal stát u silnice. Neodklidila ho policie, ani majitel. Úřady si poté případ měsíce přehazovaly mezi sebou (více v článku Vrak už měsíce hyzdí hradecký okruh).

Vůz zmizel až po upozornění iDNES.cz. Odtahová služba vrak naložila v pondělí po desáté hodině dopoledne. Informace se objevila na sociální síti. Žádný z dotčených orgánů však o odstranění vraku nevěděl.

„Z naší iniciativy to není. O odstranění vraku ze silnice první třídy by měl rozhodnout Královéhradecký kraj,“ sdělil mluvčí hradeckého magistrátu Petr Vinklář. Na hejtmanství odkázali také mluvčí městské i státní policie, avšak ani kraj neměl o odtahu informace.

Vlastníkem komunikace první třídy, na níž auto zůstalo stát, je Ředitelství silnic a dálnic. Podle jeho mluvčí Niny Ledvinové je za odtahem zřejmě vlastník vozidla: „Naši pracovníci o tom nemají žádné informace. Pokud by to nařídil nějaký úřad, dal by nám to jistě na vědomí. Proto se domníváme, že si odtah zařídil vlastník,“ řekla iDNES.cz.

Podle silničářů měla odtah na bezpečné místo už dříve zajistit policie, když eskortovala řidiče na záchytku. Ta to však odmítla, stejně jako to, že by majiteli v posledních dnech připomněla nutnost vůz odstranit.

„Minulý týden hlídka kontrolovala skupinu mladíků, která se kolem vozu pohybovala. Nepáchali ale nic protiprávního, takže jsme majitele nekontaktovali,“ dodal policejní mluvčí Ondřej Moravčík.