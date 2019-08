Tramvajová vozovna v Hloubětíně padne k zemi, nová se začne stavět za rok

Přesný čas odstřelu nebyl kvůli bezpečnosti případných zvědavců zveřejněn. Území okolo tramvajové vozovny Hloubětín bude hlídat státní policie ve spolupráci s městskou policií. Dopravní podnik také varuje nadšence s drony, že nad areálem i celou oblastí až po letiště Kbely bude platit bezletová zóna.

Demolici bude možné sledovat na iDNES.cz v přímém přenosu z kamery, která bude umístěna přímo v areálu vozovny.

„Na místě lidé nic neuvidí, celá vozovna je skryta pod úrovní komunikací, navíc obehnána vysokým betonovým plotem, přes který není nic vidět. Čtenáři vše nejlépe uvidí sledováním on-line přenosu odstřelu,“ sdělil projektový manažer dopravního podniku Daniel Šabík.

Zbourána bude hala na odstavování a údržbu tramvají z roku 1951. Ze sedmi pražských vozoven je hloubětínská sice nejmladší, železobetonové skořepiny zastřešující halu jsou však ve špatném stavu.

Původně měla mít střecha ocelovou konstrukci, ale kvůli nedostatku materiálu po druhé světové válce byl projekt pozměněn na skořepinovou konstrukci o tloušťce pouhých 5 centimetrů, navíc s nedostatečným množstvím oceli.

„Tento odstřel je specifický tím, že jde o relativně velkou halu, s rozměry přibližně 100 krát 150 metrů. Navíc je v husté zástavbě. Okamžik po odstřelu může být lokálně zvýšená prašnost, doporučuji proto lidem v okolí nevětrat,“ řekl iDNES.cz střelmistr Vladimír Pravda.

Provoz tramvají mezi Poděbradskou a Kolbenovou ulicí bude během odstřelu dočasně omezen.

„Současně s přípravou demolice staré haly a projektu výstavby nové jsme v areálu opraven DPP v Hostivaři postavili nové velkokapacitní odstavné kolejiště pro tramvaje, které jsme zprovoznili letos v dubnu.. Zde jsou tramvaje z Hloubětína dočasně umístěny,“ informoval projektový manažer DPP Filip Jiřík.

Po odstřelu bude do konce roku pokračovat demolice několika dalších objektů vozovny. Zachována zůstane hala denního ošetření a hala podúrovňového soustruhu a objekt s trafostanicí a měnírnou.

Do konce roku by měl dopravní podnik získat stavební povolení na novou halu, která by se mohla začít budovat příští rok.

„Jako první zahájíme stavbu nového energocentra areálu, samotná deponovací hala včetně nového zázemí pro údržbu tramvají i další provozy v areálu pak vznikne v letech 2021 až 2022. Dokončení celé stavby je plánováno na konec roku 2022,“ dodal Šabík.

Předpokládané náklady na stavbu nové vozovny činí 1,8 miliardy korun.

Nová vozovna má být energeticky úspornější a šetrnější k životnímu prostředí. Tramvaje se budou omývat dešťovou vodou a haly budou zásobovány energií ze slunečních panelů na střeše.