VIDEO: V Ostravě odstřelili komín Strakáč, dominantu plnou škodlivin

Komín někdejší úpravny a spékárny rud takzvané Aglomerace v Ostravě-Vítkovicích zmizel v prachu dnes po půl sedmé ráno.



Jeho zřícení bylo dobře viditelné například z nedaleké dominanty Dolní oblasti Vítkovic rozhledny Bolt tower. Komín vysoký 101 metrů srovnal se zemí tým zkušeného střelmistra Petra Šobíška. „Přípravné práce trvaly tři dny. Ve 120 vývrtech bylo uloženo 100 kilogramů výbušnin. Vše šlo hladce,“ popsal Šobíšek přípravu a průběh odstřelu.

Zástupci společnosti Vítkovice Machinery Group detonaci pozorovali bez sentimentu. O odstranění komínu usilují už dlouhé roky.

„Je to 16 let od prvního rozhodnutí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v roce 2003 o odstranění škodlivin. Objekt a jeho okolí je kontaminované olovem, arsenem, polychlorovanými bifenyly a dalšími karcinogenními látkami,“ vysvětlila mluvčí Eva Kijonková.

Podle majitele společnosti Jana Světlíka zmizel symbol „černé špinavé“ Ostravy. „Aglomerace je asi nejhorším pozůstatkem centrálně nadiktované spolupráce průmyslu v rámci někdejšího socialistického bloku,“ podotkl. Strakáč je podle vítkovických jedním ze 42 objektů, které mají z Aglomerace zmizet.

O záchranu komína neúspěšně usilovalo Občanské sdružení Sv. Václav, jež sepsalo petici a také dalo podnět ministerstvu kultury, aby komín prohlásilo za kulturní památku. To se ale nestalo.

„Město již tak chudé na historické cenné památky přichází o svůj vůbec nejvýznamnější komín a výraznou ikonickou dominantu, tvořící její obecně navenek vnímaný obraz, typologicky hodnotný komín Strakáč v jižní části Dolních Vítkovic,“ prohlásil předseda spolku Dominik Raška.

I on ráno sledoval odstřel. „Do poslední chvíle jsem doufal, že se to třeba z nějakého důvodu nezdaří a že bude odstřel odložen. Bohužel vyšlo to na první pokus,“ dodal Raška.