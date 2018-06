Odškodné za justiční omyl ? Směšné za třináct let šikany, tvrdí Schindler

Výši částky ministerstvo spravedlnosti nekomentovalo a ani Schindler se k ní nechce z osobních důvodů vyjadřovat. Spokojen ale není.

„Částka, kterou úředníci vyčíslili jako odškodné za 13 let justiční šikany, včetně majetkové újmy, je očekávaně směšná a plně odpovídá úrovni České republiky. V některých pasážích jejich odůvodnění dokonce zaznělo, že si škodu, kterou jsem díky vině státu musel za někoho hradit, mám vymáhat po odsouzeném pachateli sám. To už ani nestojí za komentář,“ řekl Schindler MF DNES.

Jako druhý odsouzený v kauze figuroval Tomáš Čepura. I on o odškodné požádal, v jeho případě rozhodne ministerstvo do pár dnů.

Jak vysoké můžou být kompenzace za hluboký zásah do života, se dá jen těžko odhadnout. „Odškodňování je však nejednotné, vlažné, a oběti jsou často považovány za obtížný hmyz,“ podotkl právník Miroslav Špadrna, který se tématu věnuje už řadu let.

Schindler strávil půl roku ve vazbě, pak dostal podmínku. Spolu s ním byl na 1,5 roku nepodmíněně odsouzen i Čepura. Případ postupně prošel soudy všech stupňů, v roce 2009 se přiznal jiný pachatel. Schindler a Čepura ale byli definitivně zproštěni viny až loni. „Během těch let, co se člověk bez výsledku stále domáhá pravdy, otupí. Je to ale veliký nápor na psychiku a věřím, že hodně lidí to neustojí a raději boj vzdá,“ podotkl Schindler.