ODS v Olomouci odsouvá nestraníky. Minulé volby straně přitom zachránili

5:52

Ten rozdíl bije do očí. Na kandidátce olomoucké ODS při minulých volbách do zastupitelstva figurovala řada nestraníků, letos naopak občanští demokraté do boje posílají čistě stranickou kandidátku. A to i přesto, že navzdory pesimistickým prognózám se tehdy ODS dostala do nejužšího vedení města.