Chebští stále neumí třídit, majitelé domů proto dostanou vlastní popelnice

„Ověřili jsme si v několika popelnicích u rodinných domů v Chebu, že se stále třídí nedostatečně. Zbytkového směsného odpadu, který do černých nádob skutečně patří, v nich byla jen asi třetina celkovém objemu. Z větší části v nich tedy zabírá místo papír, PET lahve, sklo, kartonové a igelitové obaly, bioodpad, případně železo. Tyto suroviny, které by se mohly recyklovat, se zbytečně vyvážejí na skládky. Je to neekologické, ale i neekonomické,“ vysvětlil úředník města Martin Dvořák důvody, které ke změnám vedly.

Podle jeho slov město už nyní nabízí lidem v rodinných domcích možnost pořídit si zdarma kromě stávající šedé nádoby na komunální odpad také vlastní popelnici na papír, plast a bioodpad.



„Změny se dotknou asi 2,5 tisíce adres rodinných domů. Počítáme, že pro rodiny, které mají sběrná místa ve větší vzdálenosti, by to mohl být argument, aby začaly třídit důsledněji. Díky třídění pak bude v nádobě méně komunálního odpadu a bude stačit ji vyvážet jen jednou za dva týdny. Inspirovali jsme se v jiných českých městech, kde to takto bez problémů funguje,“ uvedl Martin Dvořák.

Projekt je rozdělen do čtyř etap. V první se začne s vyvážením tříděného odpadu ve vybraných ulicích už v lednu. „Lidé v Chebu nyní dostanou k dispozici mnohem větší objem na odpad, než měli dosud. Jen se budou muset starat, kam co vyhodí a kdy se která nádoba vyváží,“ podotkl Dvořák. Nově obyvatelé městských čtvrtí dostanou do schránek přehledné kalendáře na příští rok, aby přesně věděli, kdy mají kterou popelnici připravit k vývozu.

„V Chebu je třídění problémové i kvůli rozlehlým rekreačním oblastem v okolí dvou přehradních nádrží. Oficiálně tu je ke dvěma tisícům chat. Přitom produkce odpadu z rekreačních oblastí je enormní a jeho odvoz je velmi nákladný. Vždyť popelářské auto má spotřebu kolem 60 litrů nafty na 100 kilometrů. Když musí objet jednotlivé chatové oblasti, je to prostě drahé. Spočítali jsme, že tyto náklady jsou až trojnásobné oproti svážení odpadu ve městě,“ řekl Dvořák.

Podle Michala Poláka, který má ve společnosti Chetes Cheb na starosti svoz odpadu, stojí za změnami především legislativní tlak Evropské unie. „Nový zákon sice ještě není schválený, musíme se však na něj připravit. A základním principem je třídit,“ uvedl Polák.

K popelnicím to lidé nebudou mít daleko

Ve městě dojde postupně k zahušťování sběrných míst tak, aby to k nim lidé neměli daleko. „Zkušenosti ukazují, že pokud je nádoba blíž k lidem, nárůst tříděné komodity je okolo 20 procent. To je ověřené praxí ve městech, kde už to funguje,“ doplnil Polák.

V souvislosti s revolucí ve svážení odpadů Cheb nabízí lidem nový informační web. Na adrese www.tridimevchebu.cz lidé kromě základních informací o novinkách ve sběru odpadů najdou i kalendáře vývozů. Mohou si zde objednat popelnice na tříděný odpad nebo tu zanechat své připomínky či reklamace.

„Jakmile tuto část projektu vyhodnotíme, budeme se zamýšlet nad tím, jak nabídnout možnost pohodlnějšího třídění i obyvatelům činžovních domů v centru města. Tady nejvíce bojujeme s místem, ale vždy se dá něco vymyslet,“ dodal Michal Polák.