Černou skládku nechal místostarosta odvézt na dvůr domnělého provinilce

Místostarosta Hrobců se při svém jednání odvolává na paragraf 16 odst. 4 zákona o odpadech: Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. Na každou oprávněnou osobu, která převezme odpady do svého vlastnictví, přecházejí povinnosti původce.