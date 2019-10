Lidé v kraji třídí často i to, co nemají. Nejhorší situace je u plastů

Podle zkušeností firem starajících se o svoz odpadů je k další separaci skutečně využitelná jen menší část obsahu barevných nádob. Zbytek se spálí nebo jde na skládku.

„Čistota, a tím i využití separovaného odpadu, činí na výstupu z třídicí linky v průměru 40 procent objemu materiálu vhodného k další recyklaci, 55 procent nevhodného k recyklaci, ale použitelného na termické využití například v cementárnách a 5 procent nevyužitelného, ukládaného na skládku,“ nastínil například provozně-technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek.

Společnost se stará o svoz odpadů v Opavě a přilehlých obcích. „Ještě v nedávné minulosti platilo, že separovaný odpad z města je vyšší čistoty než separace z obcí. V současné době však čistota městské separace bohužel klesla na úroveň obcí. Přímo v Opavě je vyšší čistota v sídlištích než v zástavbě rodinných domů,“ dodal Girášek.

VIDEO: Nejčastější chyby, které děláme při třídění odpadu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Uvedl, že nejhorší situace je u plastů, naopak u papíru se dál dá použít až 70 procent. Tříděného odpadu ale rok od roku přibývá.

Jak zvýšit podíl využitelného odpadu a tím roční příjem za něj je cílem každé radnice. Dlouhodobě se v kraji daří třeba Trojanovicím. „Zabýváme se tím dvanáct let, máme motivační programy, pytlový sběr s bonusovým systémem, kdy se za separaci odčítají peníze z ročních poplatků za odpad, i vlastní dotřiďování,“ řekl starosta Jiří Novotný.

Většina obyvatel kraje třídí

Trojanovičtí mohou třídit do pytlů, které pak sami svážejí do sběrného dvora. Za to mají finanční úlevu. „Z pytlů je odpad čistý ve srovnání s barevnými kontejnery, tam lidé hodí pomalu cokoliv. Naučili se i využívat sběrný dvůr obecně. Když už jedou, vezmou i starý koberec nebo nábytek,“ hodnotí Novotný. Dodal, že se zaregistrovalo 80 procent domácností, připouští však, že je vhodný spíš pro domkaře.

Novou cestu hledá i pilotní projekt v Ostravě-Radvanicích a Bartovicích. Před domky tam stojí modrožluté popelnice, do nichž lidé mohou házet plast, papír, nápojové kartony i kovové obaly. Naopak se snížila četnost svozů komunálu a z tradičních stanovišť zmizely modré a žluté nádoby. Výsledek se srovná s ostatními způsoby separace. „Ze srovnání by mělo vzejít doporučení, jak vytřídit více využitelného odpadu. Už teď se ukazuje, že forma sběru přímo u rodinných domů může být jednou z cest,“ konstatuje jednatel svozové společnosti OZO Ostrava Karel Belda.

V kraji třídí asi 75 procent obyvatel. „Za rok 2018 dosahuje výtěžnost 49,1 kilogramu na člověka. Od roku 2014 se nám daří překročit republikový průměr. Postupně jsme se dostali z nelichotivé 14. na 7. příčku srovnání krajů,“ řekla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová. Hejtmanství třídění podporuje dotačně, třídicími taškami i kampaní. „Letos bude rozdáno 10 tisíc sad tašek v okrese Bruntál, kde jsou výtěžnosti stále pod krajským průměrem,“ uvedla příklad.