Chotěboř učí lidi třídit odpad, ti kvůli vyvážení po dvou týdnech reptají

„Před barákem máme tři černé kontejnery a den dva před vyvážkou už není odpad kam dát. Vyřešíme to tak, že odpad budeme vyvážet pouze dvakrát do měsíce. Bravo,“ spílá chotěbořské radnici Jan Zoubek.

Bydlí takřka v centru města na Havlíčkobrodsku a jako mnozí další kritizuje letošní změny v systému svozu odpadů.

„V centru se nám budou vedle popelnic válet pytle s odpadem, které se do nich nevešly, a ke všemu nechci cítit ten zápach v letních měsících,“ dodává.

Chotěboř v letošním roce kompletně přenastavuje fungování svého odpadového hospodářství. Začalo to stanovením nových poplatků za svoz a uložení odpadu.

Radnice pro letošek zvýšila částku z 480 na 528 korun na obyvatele a rok. Od poplatku jsou ale nově osvobozeny všechny děti do patnácti let věku.

Zároveň se v polovině února změnil i způsob vyvážení odpadu. Komunální odpad z černých kontejnerů a popelnic se vyváží jen jednou za dva týdny, nikoliv po týdnu jako dřív. A pravidelně se začíná odvážet i vytříděný odpad, například papír a plast jednou měsíčně nebo bioodpad v sezoně po dvou týdnech.

V třídění odpadu byla Chotěboř hluboko pod průměrem

„Důvody změny jsou ekologické i ekonomické. Chceme se stát městem, které se stará o své životní prostředí. Cílem změn je přimět obyvatele, aby více odpad třídili už ve svých domácnostech,“ vysvětluje starosta Tomáš Škaryd.

Chotěboř se totiž tak trochu vymyká průměrnému městu na Vysočině. Netříděného komunálního odpadu se zde vyprodukuje v průměru kolem dvou stovek kilogramů na člověka ročně, zatímco v jiných sídlech je ho až o polovinu méně.

„Chtěli bychom se dostat někam k číslům 120 až 130 kilogramů,“ klade si za cíl starosta.

Takto vypadá jedno z kontejnerových stání na tříděný odpad v Chotěboři týden po vyvezení.

A s tím je spojena i ekonomická stránka. Čím více komunálního odpadu lidé vyprodukují, tím více se ho uloží na skládku. A tím více peněz celý systém město stojí.

Například v loňském roce celé odpadové hospodářství vyšlo Chotěboř na 9,2 milionu korun. Na poplatcích získala zpět necelých sedm milionů. Systém tak muselo město dotovat dvěma a čtvrt miliony korun.

Od konce loňského roku radnice rozjela velkou kampaň, v níž se snažila občanům vše vysvětlit a na změnu je připravit. Na toto téma se konaly veřejné besedy, v radničních novinách bylo hned několik článků, rozvěšovaly se letáky. Přesto se prvotní ohromnou bouři nevole u obyvatel daří odbourat jen pomalu.

Po jednom týdnu fungování nového systému je podle starosty brzy na jakékoli hodnocení.

„Ale pokud se ukáže, že je to potřeba, mohou si lidé další popelnice dokoupit, případně můžeme posílit kontejnerová stání. Uvidíme tak za jeden až dva měsíce,“ pravil Tomáš Škaryd.

V prvních dnech se plní hlavně žluté kontejnery, upozorňují lidé

Aby radnice podpořila třídění, nakoupila a poté rozdala zájemcům speciální nádoby na třídění odpadu v domácnostech. Celkem jich pořídila dva a půl tisíce. Po dvou měsících od zahájení kampaně si jich zájemci odvezli šedesát procent.

Na sociálních sítích už se ale lidé se svými podněty začínají svěřovat. A podle prvních zkušeností to vypadá, že nejspíš bude muset kontejnerová stání posílit město. Na plné popelnice si lidé nestěžují, upozorňují ale na přeplněné nádoby na tříděný odpad.

„V neděli týden po vyvezení byl kontejner na plast plný a už i okolo se to začíná plnit. Tak kde asi bude chyba,“ napsal Pavel Kocúr. A ke komentáři přidal fotku napěchovaného žlutého kontejneru, kolem kterého se povalovala spousta pytlů a plastových odpadků.

„Obyvatelé domu by rádi třídili, ale plasty jsou plné! Nevím, jak často se vyváží, ale často i sklo není kam házet. To máme chodit po městě a hledat prázdný kontejner?“ stěžuje si Lenka Culková.

„Co to zkusit nosit před městský úřad? Alespoň zatím - než vymyslí něco ještě lepšího,“ ironicky jí odpovídá Irena Cabajová.

„Nový systém svozu odpadů teprve začíná a hodně lidí nadává už předem. Pokud budeme ke svému okolí ohleduplní a odpad řádně třídit, tak by to mělo fungovat. Pokud budou nádoby trvale přeplněné, tak by je mělo město na žádost občanů přidat,“ konstatovala Marie Ševčíková.