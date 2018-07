Odkup vaňovského přístavu musí znovu projednat městští zastupitelé

Obávají se navýšení počtu kamionů v oblasti. Vedení město proto od ní chtělo 2,5 hektarový pozemek koupit a vybudovat zde odpočinkovou zónu s majákem, kempem, parkem a hotelem. Jenže podle většiny zastupitelů je cena 86 milionů přemrštěná.

Na svém posledním zasedání v červnu proto zastupitelé uložili ústeckým radním jednat o ceně do výše 39 milionů, navíc mělo město prověřit platnost stavebního povolení podle současného územního plánu společnosti Kongresové centrum ILF a zvážit vydání stavební uzávěry ve vaňovském přístavu.

Rada města však ve středu rozhodla, že nebude vydávat v přístavišti stavební uzávěru, jak ji zastupitelé v červnu vyzvali, a tím věc znovu musí projednat zastupitelstvo.

„Rozhodně nic z toho neuděláme, protože by to město stálo nemalé peníze. Zastupitelé chytře rozhodnutí o stavební uzávěře uložili radě, která by se tak podle našeho právního názoru vystavila trestnímu stíhání,“ sdělil náměstek primátorky Jiří Madar.



Dvě odlišné právní analýzy

Rozhodování o vaňovském přístavu ztěžuje existence dvou zcela rozdílných právních analýz. První si nechal zpracovat ústecký opoziční zastupitel Martin Hausenblas (PRO! Ústí) a píše se v ní, že stavební povolení Kongresového centra nemusí být platné a že cena 86 milionů je velmi nadhodnocená. Jejím zněním se také řídili v červnu zastupitelé.

Naopak podle analýzy vypracované pro město má firma platné stavební povolení. Vydání uzávěry ve Vaňově by navíc bylo zásahem do vlastnických práv společnosti Kongresové centrum ILF, které by tak náležela náhrada škody a město by muselo firmě uhradit i ušlý zisk téměř 40 milionů korun.

„Tuto možnost i dlouhé a nákladné soudní spory nechceme riskovat. Navíc Hausenblasův posudek, jenž celé zastupitelstvo uvedl v omyl, nebere v potaz to, že přístav je na mezinárodním vodním koridoru EU a úpravy přístavu už stály stát i EU 130 milionů korun. A hrozilo by, že i to bude muset platit město,“ řekl Madar.

Podle Hausenblase je právní výklad města nepravdivý a účelový. „Město má k dispozici právní analýzu, jež určuje, jak vést spor, aby se rizika pro město minimalizovala. Je zjevné, že vedení města má zájem koupit pozemky za přemrštěnou cenu,“ uvedl zastupitel.

Podle něj navíc o výši náhrad rozhoduje soud a důkazní břemeno má daná firma. „Společnost by tak musela prokázat, že jí vznikla škoda. Jelikož přístaviště prakticky neužívá, prokáže vznik škody velmi problematicky. Je to diletantský výklad a strašení veřejnosti,“ upozornil Hausenblas.



V této patové situaci je zřejmě jediným řešením, aby přístaviště koupil stát prostřednictvím Ředitelství vodních cest (ŘVC). A kupodivu obě strany se na tom zřejmě shodnou. S ŘVC už nezávisle jedná Hausenblas i město.

„Asi jediná možnost je, aby ve Vaňově byl veřejný přístav a chceme s ŘVC jednat, jak pozemek dál využít i na rekreaci,“ přiblížil Madar.



Podle ŘVC je koupě možná, ovšem je zde nutné zachovat nákladní přístav.

„Přístav je totiž důležitou evropskou vodní cestou. Jednoznačně ale deklarujeme, že není cílem, aby v přístavu docházelo k manipulaci s nebezpečným nákladem, chemií či ropnými produkty,“ slíbil zástupce ředitel ŘVC Jan Bukovský.