Laguny po úpravně uranové rudy u Mydlovar zmizí do pěti let

Zastavit projekt třídírny a sběrny komunálních a průmyslových odpadů se podařilo několika obcím na Českobudějovicku. Firma OK Projekt plánovala tuto provozovnu postavit v místě odkaliště Triangl, které leží v lokalitě zdevastované úpravnou uranové rudy u Mydlovar.

Společnost už patnáct let zaváží laguny zbylé po úpravně rudy. Povolení ke stavbě sběrny v těchto dnech zamítl ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Proti projektu jsme se odvolali ke kraji. Investor pak požádal o rozklad ministerstvo, které výkupnu odpadů zamítlo. Je to jeden z dílčích úspěchů, kterých jsme dosáhli při nekonečné rekultivaci odkališť. Teď usilujeme o podepsání memoranda na dokončení technické sanace území do roku 2024,“ uvedla starostka Mydlovar Hana Chalupská.

Obec zároveň připomíná několik podmínek, které platí pro OK Projekt. Mantinely mu stanovuje provozní řád.

Podle něho smí přijímat a využívat výhradně materiál určený pro zavážení odkaliště Triangl, případně pro další rekultivované jámy státního podniku Diamo, nikoli pro třetí strany.

„Záměr sběrny odpadů u Trianglu jsme opustili, ještě než se k němu vyjádřilo ministerstvo. Je pro nás dávno minulost. Podle projektu šlo o provozovnu výhradně určenou pro sběr odpadu určeného pro zavážku lagun, ne pro žádné třetí strany,“ uvedl jednatel společnosti OK Projekt Jan Křepelka.

Podle jeho slov se zavážení odkališť dostává do finále a termín ukončení technické rekultivace celého území o rozloze více než 280 hektarů do roku 2024 je reálný. Po zavážecích pracích bude následovat biologická rekultivace, tedy oživení lokality zelení. S termínem počítá i ministerstvo průmyslu a obchodu.

Na počátku 90. let 20. století, kdy úpravna rud zanikla, přitom stát odhadoval, že zahlazení stop po chemické úpravně bude trvat až do roku 2040. Zavážením kalojemů trpí hlavně okolní obce, které obtěžuje těžká doprava, hluk a prašnost. Ročně se do prostoru naveze 200 tisíc tun rekultivačních materiálů.

„Auta by měla jezdit mimo naši obec, ale řidiči to nedodržují,“ řekl starosta Zahájí Josef Kazdík. Zahájí, podobně jako další dotčené obce například Mydlovary nebo Olešník, teď podávají připomínky do stavebního řízení k poslední úpravě odkaliště s názvem Triangl. Podle Kazdíka rekultivaci vítají, ale chtějí znát podrobnosti projektu. Zejména opatření proti prašnosti.

Odkaliště Triangl je přitom lagunou bez nebezpečné radiace po uranu, protože sloužilo jako úložiště teplárenské strusky a popílku. Jeho minusem je naopak obsah radonu.

Laguny zavážené průmyslovým a stavebním odpadem jsou pozůstatkem po těžbě lignitu a keramického jílu. Úpravnu rud zde zřídil podnik Diamo Ralsko v 60. letech.

Podle odboru životního prostředí krajského úřadu, který na proces rekultivace dohlíží, budou zavezená odkaliště nakonec překryta zeminou, na které poroste tráva. K hospodářským nebo rekreačním účelům se však celé území hodit nikdy nebude.