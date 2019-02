Odhalujeme tajemství trávníku na pražském Ďolíčku!

Vršovický stadion vznikl v roce 1932. Tehdy mu ještě dominovala dřevěná tribuna a hrálo se na škváře. Jak to tam vypadá dnes? Železobetonová tribuna s plastovými sedadly. Hrací plocha je celá pokrytá trávou.

Právě trávník už ve čtvrtek připravoval trávníkář Petr Dvořák. „V zimě je údržba složitější. Ta tráva moc neodrůstá a moc ji nemůžeme upravovat. Hodně zašlapáváme a snažíme se tomu dát nějakou živinu postřikem. To v létě pochopitelně roste daleko rychleji a sekáme ji téměř každý den,“ říká Dvořák s tím, že posekat to trvá hodinu a půl až dvě.

Ďolíček je uprostřed obytné čtvrti. Jak ale ukázala anketa mezi místními, okolním obyvatelům zápasy příliš nevadí. „Je tady kravál, pískání, ale já si to vcelku užívám, poněvadž jsem fanoušek Bohemky, takže mně to nedělá potíže,“ řekl Rádiu Impuls starší muž žijící v těsné blízkosti stadionu. „Jednou za čas se to přežít dá. Nemám s fanoušky problém,“ odpovídá na anketní otázku obyvatelka. Další žena s kočárkem bydlí v ulici za rohem. „Tam vůbec nic slyšet není. Kolikrát ani nevím, že se hraje zápas.“

Poslechněte si krátkou reportáž ze záznamu: