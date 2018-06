Na okraji Hradce Králové už týden pobíhá klokan, odchyt se stále nedaří

Zvíře uteklo z výběhu v Divci u Hradce Králové už v úterý 5. června po poledni. Majitel v obci koupil starý dům, který předělává, a do připraveného výběhu přivezl pětici klokanů teprve minulé pondělí.

„Druhý den, co se nastěhoval do nového výběhu, mi protrhl pletivo od sloupku, vyvrátil sloupek a protáhl se do zahrady. My jsme jim zrovna dovezli seno, takže mi proběhl i otevřenou bránou. Utekl někdy po obědě, pak jsem ho čtyři hodiny naháněl u Divce po poli,“ popsal chovatel Lukáš Dvořáček.

Ještě v úterý večer dostal zprávu, že se klokan pohybuje na silnici u lesa směrem na Třebechovice pod Orebem. Za dva dny ho kontaktovala policie, že míří směrem k hradeckému letišti a k Černilovu.

V sobotu večer zvíře viděli zákazníci taxíku při cestě z Hradce Králové na Černilov. Zvíře dokonce vyfotili a zavolali policii.

„Spěchali jsme, takže si ho zákazníci vyfotili, zahnali do příkopu a zavolali jsme 158. Když jsem se vracela, tak už tam byly dvě hlídky a přemýšlely, jak ho odchytit,“ popsala sobotní setkání taxikářka Martina Zoubková Vostoupalová. Zvíře se na silnici znovu pohybovalo dnes dopoledne.



„Jde o jednoho klokana. Pohybuje se nám v okrajové části Hradce Králové už několik dní, ale vždy, když tam strážníci přijedou, už tam není nebo se nedá odchytit a uteče pryč,“ řekla iDNES.cz mluvčí hradeckých strážníků Eva Kněžourová.

Do kukuřice šli se sítí i podběrákem

Odchytáři městské policie s sebou vozí foukačku, kterou chtěli zvíře uspat. Zatím se k němu však nedostali dostatečně blízko.

Dopoledne zvíře naháněli zhruba dvě hodiny, ale bez úspěchu. Sice se jim údajně podařilo trefit klokana třemi šipkami, ale uspávací sérum bylo podle chovatele příliš slabé a zvíře se po chvíli oklepalo a zmizelo v poli s kukuřicí. Silné klasy pak nedovolily ho lapit do sítí.

„Je nás tu velká skupina lidí a naháníme ho s podběrákem. Zvíře je ale hodně vyjančené. Takové vůbec nebylo, nechalo se pohladit a přišlo (na zavolání). Teď asi neví, co se děje,“ popsal poslední odchytovou akci Dvořáček.



Podle chovatele jde o čtyřletého samce jménem Zuzaňák. Váží přes dvacet kilogramů a není nebezpečný. Lukáš Dvořáček má celkem pět klokanů, kromě samce ještě samici a mláďata. Chová je prý pro potěchu.