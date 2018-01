Od začátku února lze žádat o krajské dotace v oblasti životního prostředí

„Před prvním vstupem do dotačního portálu se žadatel musí nejprve zaregistrovat. Následně si vybere program, ze kterého chce žádat, vyplní a odešle konkrétní žádost. Registrace se provádí pouze jednou,“ vysvětlil krajský radní Karel Jakobec. U většiny programů záleží na pořadí, v němž žadatel svou žádost v elektronickém systému odešle. Následně pak musí být žádost v listinné podobě doručena spolu s potřebnými přílohami v příslušné lhůtě na podatelnu krajského úřadu, a to osobně nebo poštou.

„Věřím, že tato možnost bude pro žadatele komfortnější a ušetří jim čas. Chtěl bych doporučit všem, kteří se zaregistrují do elektronického systému, aby si následně kontrolovali e-mailové schránky, protože jim budou zaslány registrační údaje a také zpráva s podrobnostmi k podané žádosti společně s informací o pořadí, ve kterém zájemce žádost odeslal. Ve zprávě najdou individuální žadatelé či zástupci obcí také další podrobnosti k podání žádosti v takzvané papírové podobě,“ dodal Jakobec.

V oblasti životního prostředí mohou lidé využít program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství. Z dotace lze pořídit základní vybavení pro včelaře, jako jsou úly, rámky či mezistěny, a také nakoupit včelstva nebo včelí oddělky. Ve čtvrtek 1. února v 10:00 hodin bude spuštěn příjem elektronických žádostí. Ukončen pak bude 28. února v 17:00 hodin. U tohoto programu bude záležet na pořadí příjmu elektronické žádosti. Do 10 dnů od odeslání elektronické žádosti je pak třeba na podatelnu krajského úřadu doručit dokumenty v listinné podobě, aby bylo možné žádost vyhodnotit.

Další možností je čerpat dotace z programu na podporu ochrany životního prostředí, environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Dotace jsou určeny například na záchranné programy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, na podporu činnosti záchranných stanic, dále na provoz středisek s ekovýchovným zaměřením, údržbu stromořadí a akce pro veřejnost. Příjem elektronických žádostí bude spuštěn 1. února v 15:00 hodin a vyprší 28. února ve 23:00 hodin. Také v tomto případě záleží na pořadí, v jakém žadatel odeslal elektronickou žádost. Do pěti pracovních dnů od ukončení příjmu elektronických žádostí by měl žadatel doručit potřebné dokumenty v listinné podobě na podatelnu krajského úřadu.

Od 1. února 8:00 hodin do 31. března 20:00 hodin bude spuštěn příjem elektronických žádostí v rámci programu pro poskytování dotací na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí. Program pomůže například obcím s dobudováním kanalizace nebo výstavbou čističek odpadních vod. O dotaci mohou žádat ale i právnické či fyzické osoby. V tomto případě nezáleží na pořadí, v jakém žadatelé svou žádost v systému odešlou. Do pěti pracovních dnů od ukončení příjmu elektronických žádostí by pak měl žadatel donést či poslat potřebné dokumenty v listinné podobě na podatelnu krajského úřadu.

Nejen obcím, ale i právnickým a fyzickým osobám je určen program pro poskytování dotací na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v ohrožených územích. Příjem elektronických žádostí začíná 1. února v 8:00 hodin a končí 31. srpna ve 20:00 hodin. Dokumenty potřebné k úspěšnému získání dotace je třeba dopravit na podatelnu krajského úřadu do 5 pracovních dnů od odeslání elektronické žádosti. U tohoto programu záleží na pořadí, v jakém žadatel svou elektronickou žádost odeslal.

„Pro všechny žadatele o dotace připravil Karlovarský kraj informační web, kde najdou přesný návod k podávání žádostí i přehled krajských dotačních programů. Naleznou zde také kontakty na úředníky zodpovědné za jednotlivé programy, kteří žadatelům v případě potřeby poradí,“ uzavřel Karel Jakobec. Odkaz na informační web najdou zájemci na titulní straně internetového portálu Karlovarského kraje.