Od 23. června je opět povolen vstup do lesů na Šternbersku

Lesní porosty ve vymezené oblasti byly po živelné události narušené a ohrožující zdraví a život návštěvníků lesa. K 18. červnu 2018 je zpracováno 85% poškozených porostů, ke zpracování zůstává dřevní hmota v lokalitě Aleš, Bělkovické údolí – k. ú. Těšíkov a část lesa nad Těšíkovem směrem k Horní Loděnici.

Zákaz vstupu do lesů končí v pátek 22. června, od soboty 23. června je vstup do městských lesů opět povolen. Od 1. července 2018 je povolen vstup i do státních lesů (Lesy České republiky, s. p.).

I přes povolení vstupu žádáme návštěvníky o zvýšenou opatrnost při pohybu v lese, při setkání s lesní technikou dbejte prosím pokynů obsluhujících zaměstnanců.