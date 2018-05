Kolaboval, tak jsem něco zmáčkl, tvrdí obžalovaný z odpojení pacienta

Rajz podle spisu přišel do nemocnice za svým příbuzným na návštěvu loni 22. dubna ještě v doprovodu své švagrové.

Po chvíli podle žalobce vypnul tlačítko start/stop lineárního dávkovače noradrenalinu, injektomatu, uzavřel tlačku infuzního setu dávkujícího roztok antibiotik a uzavřel tlačku infuzního setu dávkujícího roztok minerálních látek.

„Ty společně s umělou ventilací udržovaly základní životní funkce poškozeného. Poté ihned příslušný box urychleně opustil,“ uvádí státní zástupce Vladimír Jan v obžalobě.

Rajz, jenž je nyní stíhaný na svobodě a jemuž za pokus o vraždu hrozí až dvacet let, odmítl před trestním senátem vypovídat. Soudkyně tak přečetla jeho výpověď z dřívějšího vazebního zasedání. Během něj se přiznal.

„Kolaboval, tak jsem něco zmáčkl. Chtěl jsem mu pomoci dýchat. Když jsem to zmáčkl, dostal jsem strach a nikoho nevolal,“ popsal dříve (více o případu zde).

Stav zraněného se prudce zhoršil

Stav pacienta, kterého o několik týdnů dříve srazila v Trmicích dodávka a on utrpěl mimo jiné závažné poranění páteře, se ten den odpoledne právě po návštěvě Rajze začal prudce zhoršovat.

„Poškozenému hrozila zástava krevního oběhu s následným těžkým až smrtelným hypoxickým poškozením mozku,“ píše se dále v obžalobě.

Díky bleskovému zásahu personálu však pacient přežil. „Kolegyně, která měla před sebou příslušné monitory, si všimla, že mu klesl počet tepů na padesát za minutu. Okamžitě to oznámila lékaři. Všichni jsme pak běželi k danému boxu. Pacient tam ležel s očima v sloup,“ popsala v pondělí před soudem jedna ze zdravotních sester.

Následně si personál všiml vypnutých přístrojů. „Okamžitě tam bylo podezření na cizí zavinění. Ten pacient by si to sám určitě nevypnul,“ prohlásila jiná ze sester. Muže se podařilo stabilizovat.

„Pamatuji si, že u mě byl, ale ne, co tam dělal. Neviděl jsem, že by něco mačkal. Byl jsem pod práškama. Někdo to ale být musel,“ vypověděl už dříve poškozený, jenž po nehodě zůstal ochrnutý. Soudkyně jeho výpověď četla.

Je jednoduchá osobnost, uvedli znalci

Podle znalců, kteří se v pondělí do jednací síně dostavili, je Rajz doslova jednoduchá osobnost. Při vyšetřeních prý uvedl několik různých verzí. Jednou se přiznal, jindy odmítl, že by na cokoli sáhl.

Znalkyně z oboru psychologie Štěpánka Tůmová uvedla, že nemusel chtít svého příbuzného zabít.

„Domnívám se, že kdyby měl záměr ublížit, udělal by to nejjednodušší cestou a vytáhl by kanylu. Fakt, že zmáčkl pár knoflíků, byla spíše infantilní hloupá zvědavost. Když přístroje začaly reagovat, lekl se a utekl,“ řekla Tůmová.

Kdy padne rozsudek zatím není jasné. Soudkyně totiž bude muset nechat opětovně předvolat lékaře, jenž ten den sloužil, a také Rajzovu švagrovou.

Proti pouhému čtení jejich výpovědí se ohradil Rajzův advokát. Trvá na jejich výslechu přímo před soudem. Doktor je ovšem v současné době na dovolené a žena žije na Slovensku. Už dříve vzkázala, že nemůže přijet kvůli dětem a z finančních důvodů.